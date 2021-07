FEQ : Chaleur, jazz et cuivres avec Valaire

En effet, personne n’aurait pensé que les musiciens de Valaire n’avaient pas joué leur répertoire sur scène depuis aussi longtemps. Les cinq Sherbrookois avaient toutefois conservé tous leurs réflexes grâce aux nombreux concerts de leur projet parallèle Qualité Motel.

La réponse des spectateurs du FEQFestival d'été de Québec fut immédiate. Dans les trois premières sections, rares sont ceux qui sont restés assis pendant la prestation, et ce malgré la chaleur et l’humidité qui régnaient dans le Manège militaire transformé en salle de spectacle.

Tantôt menées par les cuivres, tantôt par les percussions, les chansons de Valaire ont de quoi conquérir quiconque a envie de fêter. Appuyées par des projections colorées, elles s’enchaînaient à un rythme soutenu, passant des sonorités electro à des rythmes funk. D’ailleurs, des clins d’œil ont été faits aux classiques du genre, notamment à l’immortelle Get Down on It de Kool & the Gang. Quelques mesures de Ain't No Love in the Heart of the City de Bobby ‘’Blue’’ Bland ont aussi résonné dans les haut-parleurs.

Cabotins, Luis Clavis, Thomas Hébert, Julien Harbec, François-Simon Déziel et Jonathan Drouin ont laissé croire à une finale prématurée, avant d’enchaîner avec Ave Mucho tirée de l’album Golden Bombay.

Quelques minutes plus tard, c’est un homme-tube gonflable de concessionnaire automobile qui apparaissait sur la scène. Les gars ne se prennent pas au sérieux, et c’est tant mieux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Valaire était accompagné du chanteur Alan Prater du groupe montréalais The Brooks. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Bien accompagnés

À l’occasion d’un de leurs deux seuls concerts à l’horaire en 2021, Valaire s’est adjoint les services d’Alan Prater, avec qui ils avaient collaboré sur la pièce By My Side parue sur l’album Oobopopop en 2016.

La voix chaleureuse du chanteur du groupe montréalais The Brooks est venue ajouter une couche de vernis aux textures complexes des compositions du quintette de l’Estrie. On a notamment pu l’entendre sur I Wanna ainsi que sur Gumshoe, pour ne nommer que celles-là.

La soirée s'est terminée par un medley où les compositions du groupe côtoyaient celles de Beck et de Beyoncé. On en aurait pris plus!

Nous aurons sans doute l’occasion de revoir Valaire à Québec prochainement, puisqu’ils retournent en studio pour finaliser leur sixième album.