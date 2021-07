Haïti, une économie de violence

On spécule ainsi sur la valeur de la gourde par rapport au dollar, cela provoque de l’inflation et des fluctuations des taux de change, l’officiel et le parallèle.

Les plus affectés sont ceux qui n’ont pas accès au dollar, donc les plus défavorisés. Quatre millions d’Haïtiens sont en situation de vulnérabilité alimentaire et deux millions et demie en situation d’urgence alimentaire.

Selon Fritz Alphonse Jean, le commerce de l’argent devient extrêmement important parce que nous ne produisons rien et donc les Haïtiens sont assistés et dépendants de la diaspora, les 3 milliards de dollars qu’on reçoit de la diaspora c’est ce qui fait fonctionner l’économie haïtienne, maintenant .

L’aide étrangère fait pâle figure à côté de l’argent de la diaspora; elle se monte à 400 ou 500 millions par an seulement.

Le pays importe de 65 à 70 % de ce qu’il consomme.

Exclusion historique de la majorité

Autrefois c’étaient les grandes familles anciennes qui contrôlaient toute l’économie. Puis dans les années 1990 sous le président Jean-Bertrand Aristide sont nés ce que Fritz Alphonse Jean appelle des entrepreneurs politiques .

Ceux d’Aristide ont disparu et ont été remplacés dès 2011 par ceux du président Michel Martelly, le chanteur populaire, surnommé Tèt Kale (tête rasée), d’où le nom de son Parti : Parti haitien tèt kale, PHTK.

Des projets ont démarré et restent en chantier : des ponts, des routes, des stades, le nouveau parlement. Ceux qui ont protesté contre cet énorme scandale de corruption ont été réprimés.

Sortir des cercles vicieux

Même les gangs profitent de la manne de la corruption, affirme Fritz Alphonse Jean. Ils contrôlent près du tiers du territoire de Port-au-Prince.

Un membre du gang G9 a même été mis à la tête du fonds d’assistance sociale, une vraie vache à lait dit l’économiste, dont les fonds ont été pillés, comme ceux du fonds de pension national : Il y a eu ce mélange mafieux entre l’état haïtien et les gangs, des activités criminelles donc c’est ce qui nous donne cette déliquescence de l’État haïtien, mais surtout de peur généralisée de la population par rapport à la conduite de l’État , soutient M. Alphonse Jean.

L’économiste soutient que, pour sortir des cercles vicieux de l’instabilité politique et de la violence économique , il faut sortir de cet écosystème en déconstruction ces relations de causalité qui entretiennent le système d’exclusion généralisé et la violence ambiante .

Les solutions d’espérance ne sortiront pas d’un simple rééquilibrage économique, mais plutôt d’une rupture avec état de chaos, et une emprise sur la violence qui s’est installée. C’est à partir de cette déconstruction que l’on pourra définir une politique fiscale qui ne pénalise pas les vulnérables de la société et surtout une politique monétaire qui encourage la mise en place d’un écosystème plus inclusif , ajoute-t-il.

Lourde tâche pour les successeurs de Jovenel Moïse.