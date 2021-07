Une galerie d'art dans sa maison à Saint-Charles-de-Bourget

L'ouverture officielle de Kä Galerie, spécialisée dans une variété de styles contemporains, s'est déroulée vendredi dernier.

Il s'agit de l'idée originale de Karen Perron, qui a tenu un temps, il y a une dizaine d'années, une galerie du même nom au centre-ville de Chicoutimi.

J'avais toujours gardé le nom de Kä Galerie au Registraire des entreprises, en me disant que j'allais refaire quelque chose avec la galerie et que je n'étais vraiment pas allée au bout de mes idées. Et puis lors de la COVID, j'ai emménagé dans cette maison-ci l'automne dernier. Une amie m'a dit : "Pourquoi, tu n'ouvrirais pas une galerie d'art chez toi? On avait déjà lancé le projet pour une boutique en ligne, mais avec l'art, tu as besoin de le voir en vrai , a-t-elle raconté à Johanie Bilodeau dans le cadre d'une entrevue réalisée pour Le Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Kä Galerie propose des oeuvres de Catherine Larouche. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

La galerie se trouve principalement sur un étage, mais des toiles sont exposées un peu partout dans la maison. C'est magique de se lever entourée d'art parce que c'est vraiment le cas , a avoué la galeriste.

L'entrepreneure est déjà active sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs présenté sur sa page Facebook, au cours des dernières semaines, un à un les artistes dont les oeuvres sont exposées sur ses murs. Ce sont tous des artistes qui m'inspiraient , a-t-elle ajouté. Il s'agit, entre autres, de Catherine Larouche, Steve Young, Jobi et Josée Guitard.

Les toiles et photos sont présentées principalement sur un étage, mais se trouvent aussi ailleurs dans la maison. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Karen Perron devrait bientôt commencer à créer dans son nouvel atelier situé tout près pour présenter une éventuelle nouvelle collection.