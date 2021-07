Interdiction des feux en plein air à Winnipeg

La Ville de Winnipeg interdit les feux en plein air à partir de 18 h mercredi, incluant l’utilisation de feux d’artifice et de certains types de barbecues.

L’interdiction durera au moins jusqu’au 28 juillet à 18 h, étant donné que la sécheresse devrait se poursuivre , indique un communiqué du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg

L’interdiction s’applique aux activités suivantes, même si un permis a été délivré :

les feux en plein air;

les feux de camp dans les cours privées;

les feux d’artifice;

les feux de camp dans les parcs municipaux;

l’usage d’appareils à combustible solide, y compris les barbecues à charbon et à bois.

L’usage de barbecues au propane ou au gaz ou de tables-foyers reste autorisé.

Les permis existants sont suspendus, et aucun nouveau permis ne sera délivré pendant que l’interdiction est en vigueur , poursuit le communiqué.

Le non-respect de l’interdiction peut entraîner une amende de 500 $.

Quand le temps est sec et venteux, les feux en plein air peuvent devenir vite dangereux, car ils peuvent se propager rapidement , dit le chef du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence, John Lane.

Environment Canada a publié un avertissement de chaleur pour la majorité du sud du Manitoba, y compris Winnipeg, mercredi. Une longue canicule s’installe dans la province, selon l’agence fédérale.

Au cours de la semaine et de la fin de semaine, les températures maximales diurnes atteindront de 30 à 36 degrés Celsius et les minimums nocturnes atteindront près de 20 degrés Celsius. Les températures maximales diurnes atteindront probablement entre 36 et 39 degrés cette fin de semaine dans la plupart des régions , indique Environnement Canada.