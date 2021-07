Rapport du vérificateur général : 9000 $ pour un ensemble laveuse-sécheuse à Toronto

Celui-ci a été présenté au conseil municipal, mercredi.

On y apprend, entre autres, que la Ville de Toronto a dépensé plus de 9000 $ pour un ensemble laveuse-sécheuse résidentiel.

La vérificatrice générale Beverly Romeo-Beehler a procédé à un examen détaillé de 250 factures reçues par la division de la gestion immobilière de la ville (CREM) entre 2013 et 2020.

Elle a trouvé des dizaines de cas où un manque de surveillance était évident dans les travaux commandés par la CREMdivision de la gestion immobilière de la ville . Certains ont coûté des milliers de dollars à la Ville.

Le rapport ne comprend pas d’évaluation du montant total perdu en raison du manque de surveillance.

Les gens devraient être contrariés... Ils ont le droit de l'être , a déclaré à CBC Toronto le conseiller municipal Stephen Holyday, qui préside le comité d'audit.

En fin de compte, il s'agit d'argent public. [Cet argent] devrait être traité avec autant de soin que votre propre argent.

Des factures inexactes ou gonflées

La CREMdivision de la gestion immobilière de la ville est la division de la Ville qui est responsable de l'entretien de ses propriétés.

Sean MacIntosh, membre du bureau du vérificateur général, a déclaré que l'examen de la CREMdivision de la gestion immobilière de la ville a été déclenché lorsque son bureau a reçu une allégation selon laquelle la division de la gestion immobilière de la ville payait des factures inexactes ou gonflées .

Par exemple, Mme Romeo-Beehler a déclaré que l'ensemble laveuse-sécheuse Whirlpool qui a été acheté par la CREMdivision de la gestion immobilière de la ville vaut en fait une fraction du prix. Les prix de détail de ce type d'ensemble sont de l'ordre de 2200 dollars , indique le rapport.

Le vendeur a également facturé 1125 $ de plus pour l'installation, ce qui comprend les heures de travail de trois techniciens et 110 $ [de pièces] , peut-on y lire.

Le rapport indique que le fournisseur a accepté de rembourser une partie de l'argent qu'il a facturé à la Ville suite à une enquête approfondie.

Le bureau de Mme Romeo-Beehler n'a pas voulu confirmer dans quel bâtiment appartenant à la Ville se trouvent la laveuse et la sécheuse.

Rien d’intentionnel, selon le rapport

Le rapport souligne que les dirigeants de la CREMdivision de la gestion immobilière de la ville travaillaient déjà à régler la plupart des problèmes découverts par le bureau du vérificateur. On y ajoute que rien n'indique que la surfacturation était intentionnelle.

Parmi les autres conclusions du rapport de 43 pages, citons les suivantes :

La Ville a parfois été facturée aux taux de professionnels pour des travaux effectués par des apprentis;

personne ne semble avoir vérifié que le travail des entrepreneurs était effectué correctement;

aucun contrôle ne semble avoir été effectué pour vérifier si la Ville était facturée à des prix appropriés pour certaines fournitures.

Je suis très inquiet, très contrarié, surtout à une époque où les ressources sont limitées, comme c'est le cas actuellement avec la COVID-19 , a déclaré M. Holyday.

Chaque sou a toujours compté, mais plus que jamais maintenant. Je veux donc m'assurer que l'équipe de direction dispose des outils nécessaires pour responsabiliser le personnel.

Et il est essentiel de disposer d'un rapport où toutes ces choses sont révélées au grand jour, où les erreurs sont révélées au grand jour et où l'on dispose d'une manière de les corriger et d'une norme à laquelle les gens doivent se conformer.

Heures supplémentaires inutiles

Le vérificateur général a également découvert des incidents dans lesquels des entrepreneurs ont facturé à la Ville des heures supplémentaires pour des travaux qui auraient pu être faits le lendemain et durant les heures normales de travail.

Nous avons vérifié 75 factures d'un fournisseur et nous avons constaté que 22 de ces 75 factures comprenaient des heures supplémentaires , indique le rapport.

Seuls neuf de ces 22 factures correspondaient à des travaux d'urgence, ou à des incidents où les heures supplémentaires avaient été préapprouvées. 13 factures ne comportaient pas de justification documentée indiquant que les heures supplémentaires étaient justifiées.

Une motion adoptée par les conseillers municipaux mercredi demande une surveillance plus approfondie des contrats, des entrepreneurs et de la qualité du travail qu'ils effectuent pour la Ville.

Le porte-parole de la Ville, Brad Ross, a déclaré que la surfacturation dans l'incident de la laveuse-sécheuse était une erreur de facturation et la Ville récupère le montant qui a été surfacturé auprès du fournisseur .

Avec les informations de CBC News