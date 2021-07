Le conseil municipal de Toronto vote en faveur de renommer la rue Dundas

Après un long débat mercredi, le conseil a voté par 17 voix contre 7 en faveur d'une motion présentée par le maire John Tory et le personnel de la Ville pour changer le nom de la rue, une artère majeure traversant la ville d'est en ouest.

Cette décision fait suite à une pétition lancée en 2020 visant à supprimer le nom de la rue en raison de l'association d'Henry Dundas avec la traite transatlantique des esclaves. Cette pétition est apparue au milieu de discussions et de protestations mondiales contre l'injustice raciale, les inégalités et le racisme anti-Noirs.

Notre réputation est en jeu

Le conseiller Michael Thompson, seul Noir du conseil, a déclaré avant le vote que renommer la rue était la bonne chose à faire.

L'histoire ne se souviendra pas tant de ce qu'il nous a coûté de changer le nom - elle se souviendra de savoir si nous avons réellement pris la bonne décision ou non. Notre réputation est en jeu , a-t-il déclaré.

Le directeur municipal devrait présenter un rapport contenant des recommandations pour de nouveaux noms au printemps 2022.

Esclavagisme

Henry Dundas, homme politique écossais influent, était opposé à la fin de la participation de l'Empire britannique à la traite transatlantique des esclaves lorsque la proposition a été présentée vers la fin du XVIIIe siècle.

Son opposition a contribué à retarder l'abolition de cette pratique, qui a maintenu des centaines de milliers de personnes, dont de nombreux Noirs, en esclavage et a contribué à réduire de nombreuses autres personnes en esclavage.

La Ville retirera également le nom de Dundas d'autres infrastructures publiques, notamment les stations de métro Dundas et Dundas West en plus de la place Yonge-Dundas, un des endroits les plus connus du centre-ville de Toronto. Le nom Dundas est aussi porté par trois parcs, une bibliothèque et plus de 730 panneaux de signalisation. La Ville organisera une consultation publique pour trouver un nouveau nom à la rue et prévoit de trouver de la place dans son budget pour soutenir les personnes et les entreprises touchées par le changement.

Jamais visité le Canada

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré mercredi que Dundas n'a jamais visité le Canada et que la Ville ne devrait célébrer ni l'homme, ni son héritage. On ne peut jamais se tromper en faisant la bonne chose , a déclaré M. Tory. Un comité consultatif communautaire dirigera le processus de changement de nom. Ce comité sera composé de leaders noirs et autochtones, de représentants de diverses communautés qui vivent et travaillent le long de la rue Dundas, de chambres de commerce et d'associations de résidents. Le comité élaborera de nouveaux noms potentiels et un plan de transition pour aider les résidents et les entreprises tout au long du processus. L'adoption de ce rapport renforce l'engagement de la Ville de Toronto à faire face au racisme anti-Noirs, à faire progresser la vérité, la réconciliation et la justice, ainsi qu'à construire un Toronto plus inclusif et équitable , peut-on lire dans le communiqué officiel de la Ville. Le coût du changement de nom est estimé à 6,3 millions de dollars.

Le personnel de la Ville a examiné les recherches universitaires préparées par des historiens sur Henry Dundas afin de comprendre son héritage. Ils ont également consulté plus de 20 experts universitaires en histoire publique, en études sur les Noirs canadiens et en commémoration publique avant de formuler leurs recommandations.

Avec les informations de CBC News