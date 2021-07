La santé mentale favorisée par la confection de marionnettes

L'événement s'inscrit dans le cadre du projet Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications et de Bell cause pour la cause. Les ateliers ont permis aux participants ayant des problèmes de santé mentale d'explorer leur personnalité et leurs talents.

Les ateliers ont permis aux participants ayant des problèmes de santé mentale d'explorer leur personnalité et leurs talents. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Ils participent à des activités thérapeutiques, a expliqué le directeur général de l'ÉNAM, Richard Bouchard. On a fait plusieurs thématiques cette année : apprivoiser les bibittes, les personnages comme Pinocchio qui est le premier détecteur de mensonges au monde. On a fait toutes sortes de projets autour de thématiques qui font qu'on parle de l'humain.

Lors de la conférence de presse annonçant l'événement, les journalistes ont eu la chance de s'entretenir avec des participants au projet. Quand je crée, quand je fais quelque chose, mes émotions sont véhiculées à ce moment-là, elles ne sont plus une cause d'anxiété pour moi , a expliqué Richard Lavoie.

Plusieurs techniques ont été utilisées pour confectionner les marionnettes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

L'ÉNAM est située sur la rue Petit à Chicoutimi, dans la chapelle de l'ancienne église Christ-Roi. L'organisme reconnu par le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean offre des services d’intégration sociale avec les arts de la scène. Il existe depuis 1990.

Avec Gabrielle Morissette