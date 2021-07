Un terrain cédé à Promotion Saguenay pour un incubateur industriel à Jonquière

Après le numérique (INKUB) et l’agroalimentaire (Fermes Solidar), il s’agira du troisième incubateur d’entreprises mis en place sur le territoire de la ville en autant d’années. Ces incubateurs permettent à des compagnies en démarrage issues de divers domaines de profiter de soutien opérationnel, administratif et organisationnel.

Un règlement permettant à la Ville de céder un terrain de 9500 mètres carrés situé au sud de la rue Panet, dans le parc industriel de Jonquière, a été adopté lors de la dernière séance du conseil municipal tenue le 5 juillet. La Ville a ainsi signifié qu’elle entend se prévaloir des dispositions de la Loi sur les immeubles municipaux pour céder un terrain qu’elle avait acquis à même son fonds général et non par règlement d’emprunt. La valeur marchande du terrain est estimée à 115 000 $.

C’est une première étape dans l’établissement d’un troisième incubateur. On sait que dans ces trois années et demie qu’on vient de passer, Ville de Saguenay a mis en place ses deux premiers incubateurs. Le premier est un incubateur numérique, le deuxième est un incubateur agroalimentaire sur le site des fermes Solidar et le troisième, ce sera l’incubateur industriel, près du parc industriel de Jonquière et près du Cégep de Jonquière, ce qui est un très bel emplacement , a expliqué la mairesse Josée Néron, lors de l'adoption du règlement.

Appel d’offres lancé

Promotion Saguenay vient d’ailleurs de lancer un appel d’offres pour des services professionnels en ingénierie en lien avec la construction d’un incubateur multisectoriel dans l’arrondissement de Jonquière. La valeur estimée du contrat se situe entre 105 700 $ et 199 999 $, selon le site d’appel d’offres électronique du gouvernement du Québec (SEAO). Les soumissions devront être reçues au plus tard le 2 août.