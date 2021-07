Saisie d’armes, de drogue et de propriété volée à Saint-Boniface

Le Service de police de Winnipeg a saisi des armes, de la drogue et de la propriété volée lors d’une perquisition dans le quartier de Saint-Boniface mardi soir.

L’unité des armes à feu et des gangs, l’équipe tactique de soutien et d’autres agents ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence située sur la rue de la Morénie entre l’avenue de la Cathédrale et la rue Hamel.

Les policiers ont saisi un fusil à canon scié, diverses munitions, huit grammes de fentanyl, des balances électroniques et une motocyclette Suzuki volée.

Trois hommes et deux femmes de Winnipeg ont été arrêtés et accusés de divers chefs, dont la possession d’une arme interdite et la possession d'une substance réglementée aux fins de trafic. En tout, 26 chefs d’accusation ont été déposés contre les suspects.

La police indique qu’au même moment de la perquisition et dans le cadre de la même enquête , un véhicule avec des plaques d’immatriculation volées a été contrôlé près de l’intersection du boulevard Provencher et du chemin Israël Asper.

Lors d’une fouille du véhicule, la police a saisi un pistolet à air comprimé ressemblant à une arme à feu réelle, quatre grammes de fentanyl, 10 grammes d’une substance soupçonnée d’être de la cocaïne, 57 grammes de méthamphétamine, 1280 $ et une balance électronique.

Un homme et une femme de Winnipeg ont été arrêtés et accusés de possession d'une substance réglementée aux fins de trafic, possession d’une arme et possession de biens obtenus par des moyens criminels.