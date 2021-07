Un bon début de saison au Refuge Pageau

L’organisme qui héberge et soigne des animaux de la forêt boréale a d’abord connu un excellent mois de mai après avoir été fermé au public durant tout l’hiver.

Juin, on a eu un petit peu moins de monde, parce qu’on ne pouvait pas recevoir autant de groupes scolaires. On les recevait école par école, mais ç’a été quand même bien. Et jusqu’à présent, en juillet, les gens répondent très bien. On a un très beau mois de juillet , affirme le directeur général Félix Offroy.

Sur réservation seulement

Avec la pandémie, il faut présentement réserver pour visiter le Refuge Pageau. On peut le faire directement via son site internet. Par ailleurs, l’organisme entend bien adopter en permanence cette nouvelle façon de faire.

