La Couronne réclame jusqu'à 18 mois de prison pour l'agresseur de Stéphanie Raymond

Les recommandations sur la peine avaient lieu mercredi au palais de justice de Québec.

L’agression a eu lieu en décembre 2011. Après une fête de Noël entre collègues au Vieux-Duluth de Lévis, André Gagnon et Stéphanie Raymond se sont rendus au Manège militaire du Régiment de la Chaudière.

Il était d’un grade supérieur à sa victime.

L'adjudant a alors commis différents actes sexuels à l'encontre de la femme.

Stéphanie Raymond (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

10 ans de procédures

Après avoir plaidé non coupable lors d’un procès en cour martiale, puis comparu devant la Cour suprême, l'accusé a finalement reconnu avoir touché les seins et les organes génitaux de sa victime, en plus d'avoir tenté de la pénétrer, sans avoir obtenu son consentement.

La reconnaissance de culpabilité est survenue le 26 mars dernier, une décennie après les faits, la veille du début du procès au palais de justice de Québec.

Déclaration de la victime

La procureure de la Couronne, Valérie Lahaie, a lu une déclaration de Stéphanie Raymond, témoignant des conséquences qu’elle a vécues et qu’elle dit encore subir depuis l’agression.

Elle a d’abord décrit le contexte de l’armée canadienne, à l’époque, qui ne favorisait pas la dénonciation ou le refus.

J'ai découvert une famille où les stools ne sont pas les bienvenus. On apprend à ne pas se plaindre, qu'on peut tout faire si on ne se fait pas prendre. J’entrai donc dans le moule du silence. J’ai continué à dire non tout au long. Je suis restée respectueuse pour garder ma carrière et mon rang , a-t-elle décrit.

Stéphanie Raymond a aussi relaté que son agresseur avait prononcé des remarques grivoises et des taquineries de nature sexuelle à son endroit dans les jours suivants l’agression.

Dans sa missive, elle s’est adressée directement à son agresseur.

Je me sentais coupable, j’avais peur de briser ta famille et ta carrière. Je me demandais si c’était de ma faute. Je me sentais très seule. Au premier procès, aucun militaire ne m’accompagnait. J’étais un paria, perçue comme une menteuse, une nymphomane. J’ai senti que c’était moi au banc des accusés , a-t-elle confié.

Séquelles

Stéphanie Raymond dit avoir perdu sa carrière, son réseau social et sa réputation. Elle dit encore aujourd’hui souffrir de fatigue chronique, de pertes de mémoire à court terme et de difficultés de concentration.

La Couronne réclame donc une peine d’incarcération, notamment parce que André Gagnon était en position d’autorité et qu’il a abusé de la confiance de sa victime.

La procureure a aussi souligné que Mme Raymond a souffert du délai entre les gestes et la reconnaissance de culpabilité.

Encore aujourd’hui, elle doit se replonger dans les événements, elle a rédigé sa lettre. Elle a aussi senti une pression sociale. Il y a 10 ans, la dénonciation des agressions sexuelles n’était pas aussi acceptée. On était encore dans le mythe et les préjugés , a affirmé Valérie Lahaie.

Médiatisation

Elle a aussi rappelé la médiatisation importante.

C’était devenu plus gros et plus grand que M. Gagnon et Mme Raymond. On en faisait un débat plus large sur la culture dans l’armée. On n’est pas dans la médiatisation habituelle. Il y a eu des retentissements jusqu’à la Chambre des communes , a soutenu Me Lahaie.

Facteurs atténuants

La défense estime que la juge Réna Émond doit entre autres prendre en considération les remords exprimés par André Gagnon, son plaidoyer de culpabilité et les conséquences qu’il a aussi subies en raison de son geste malheureux.

André Gagnon a témoigné qu’après la dénonciation, le regard des hauts gradés avait changé à son endroit.

Je n’étais plus vu de la même manière. J’ai décidé de quitter, de laisser tomber ma carrière après 27 ans dans l’armée. C’était mon premier emploi après mes études. J’adorais ce que je faisais. Je serais encore là , a-t-il dit.

Conséquences et excuses

André Gagnon souligne aussi vivre avec les stigmates de la médiatisation et avoir lui aussi vécu des difficultés familiales. Il a présenté ses excuses à Stéphanie Raymond.

C’est de ma faute. Je vais en entendre parler le reste de mes jours. Je vais vivre avec les conséquences de mes actes. J'ai mal agi et je m'excuse à Mme Raymond. J'ai sûrement fait mal à sa famille et ses amis. J’espère qu’elle va me pardonner un jour , a-t-il affirmé.

André Gagnon assure avoir repris sa vie en main.

Je me suis posé des questions. J’essaie de faire de la sensibilisation auprès des jeunes pour éviter qu'ils fassent comme moi. Passer à la télévision et se faire pointer, ce n’est pas la meilleure des choses , souligne-t-il.

Acte isolé

La défense souligne qu’il s'agit d’un acte isolé, que le comportement de l’accusé a été irréprochable depuis 10 ans et que les procédures judiciaires ont aussi été difficiles pour lui.

Les stigmates et la honte sont le lot quotidien de M. Gagnon. Il ne souhaite que la quiétude pour lui, sa famille et Mme Raymond. La médiatisation a entraîné la perte de considération de la collectivité , affirme son avocat.

Le risque de récidive d’André Gagnon est jugé minime, voire inexistant, par la défense.

Les avocats d’André Gagnon ont aussi rappelé plusieurs fois à la juge qu’il ne fallait pas que cette cause individuelle soit confondue avec le procès des Forces armées canadiennes, éclaboussées depuis plusieurs mois par des allégations d'inconduites sexuelles.

La juge a pris la cause en délibéré et devrait rendre sa décision le 10 novembre prochain.