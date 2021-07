Une dame qui a eu 106 ans espère recevoir des cartes d’anniversaire du public

Mais ce n'est pas non plus tous les jours que quelqu'un fête ses 106 ans.

Malgré tout, c’est ce qui est arrivé à Ann Konkel, mercredi.

Maintenant, cette femme de Hamilton veut 106 cartes d'anniversaire pour commémorer l’événement.

Elle est tellement heureuse , a déclaré Robin, la belle-fille de Mme Konkel.

Ann s'est assise dans son fauteuil roulant à l'extérieur du St. Joseph's Healthcare à Hamilton, où elle a été accueillie par sa famille, des chevaux de police, le chef de la police locale et les employés de l'hôpital qui s'occupent d'elle depuis le début de l’année 2020.

Une vie remarquable

Née en 1915 à Rotterdam, aux Pays-Bas, elle a survécu à la grippe espagnole, qui a débuté en 1918, alors qu'elle avait trois ans.

Ann a également vécu la Seconde Guerre mondiale alors que Rotterdam était bombardée par les nazis. Son père y est mort de faim.

Elle a rencontré son futur mari, Edward, pendant la guerre. Il a survécu aux camps de prisonniers de guerre et aux camps de concentration. Sa famille dit qu'il est ensuite devenu un membre décoré de la résistance polonaise.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ann Konkel, son mari Edward et leur seul fils, Chuck. Photo : offerte par Laura Konkel

Ann et Edward se sont mariés et ont déménagé à Hamilton en 1952. Sa famille dit qu'ils ont vécu dans une maison de chambres, achetant chaque pièce jusqu'à ce qu'ils possèdent tout le terrain. Ann a travaillé comme femme de ménage, tandis que son mari travaillait chez Stelco.

Elle est ensuite devenue infirmière de salle d'opération à l'hôpital Henderson.

Son mari est décédé dans les années 1990, mais elle a continué à vivre dans leur maison.

La famille d'Ann a déclaré que, jusqu'à il y a quelques années, elle faisait encore du bénévolat auprès de la Catholic Women's League et du Good Shepherd.

Elle vivait seule à la maison jusqu'à ce que sa santé décline au début de 2020. Elle est à l'hôpital depuis, et selon Robin, elle devra devra y rester.

Elle ne pesait plus que 40 kg. Ils l'ont mise sous sonde d'alimentation... mais son poids est revenu à à 60 kg et elle s'épanouit. Et ils sont si gentils avec elle à l'hôpital , a déclaré Robin.

Depuis lors, Ann se porte bien. Elle a également reçu ses deux doses de vaccin contre la COVID-19 et n'a eu aucun effet secondaire, a déclaré Robin.

Mercredi, June Najbor, l'amie d'Ann depuis près de deux décennies, lui a rendu visite avec des roses.

C'est une bonne amie... Je viens la voir quand je peux , a déclaré cette femme de 85 ans, ancienne présidente de la Catholic Women's League.

L'année dernière, Ann a reçu plus de 2000 cartes pour son 105e anniversaire.

Les cartes lui permettaient de continuer à vivre , a déclaré Robin. Nous les lui avons toutes lues... Elle a l'air plus en forme cette année que l'année dernière.

Le chef de la police de Hamilton, Frank Bergen, a déclaré que tout le service est impatient de revenir célébrer son anniversaire l'année prochaine.

Ann, elle, s’est dite reconnaissante, très reconnaissante .

Toute personne souhaitant lui envoyer une carte d'anniversaire peut la poster à l'adresse suivante : P.O. Box 10066, Don Mills, Ont., M3C 0J9.

Avec les informations de CBC News