La version audio d’une œuvre de Lucy Maud Montgomery lue par Megan Follows 

L’actrice Megan Follows, surtout connue pour avoir incarné Anne Shirley dans la minisérie canadienne Anne, la maison aux pignons verts (Anne of Green Gables) dans les années 1980, assure la narration de l’adaptation en livre audio d’Emily of New Moon. Comme Anne, la maison aux pignons verts, cette série de romans a été écrite par Lucy Maud Montgomery.

Traduit en français sous le titre d’Émilie de la nouvelle lune, cette série de trois livres se déroule sur l’Île-du-Prince-Édouard, comme dans Anne... la maison aux pignons verts.

Elle raconte l'histoire d’Emily Starr qui se retrouve à vivre avec des tantes à la mort de son père. La jeune orpheline est malmenée par ses camarades de classe, mais elle réussit à nouer des amitiés.

C’était amusant de revisiter l’autrice, d’entendre sa langue à nouveau et d’être transportée à cette époque et à cet endroit , a déclaré Megan Follows à l’émission Afternoon Drive, diffusée sur CBC.

Je pense qu’Emily reflète avec un peu plus d’authenticité certains des défis difficiles auxquels Lucy Maud a été elle-même confrontée. Elle est devenue orpheline jeune. Sa mère est morte quand elle était toute petite et son père est alors parti vers l’ouest, la laissant à ses grands-parents , a-t-elle ajouté.

L’adaptation audio d’Emily of New Moon peut être téléchargée sur le site de Voices in the wind  (Nouvelle fenêtre) ou écoutée sur Audible.