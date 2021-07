Le parc aquatique Mont Cascades évacué, la police recherche deux hommes

Vers 16 h, on a reçu un appel des dirigeants du parc aquatique Mont Cascades rapportant qu’une jeune employée de 15 ans avait été victime d’un braquage à arme à feu , explique le sergent Dominic Robitaille.

L'employée a indiqué que deux personnes s'étaient présentées en haut d'une des glissades et que l'une d'elles aurait pointé une arme dans sa direction.

Dès l'arrivée de la police, le parc aquatique a été fermé et un important périmètre de sécurité établi. Aucun blessé n'a été rapporté, note la police.

Une importante intervention policière a eu lieu, mercredi, au parc Mont Cascades. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

L'arme qui aurait été pointée en direction de la jeune employée serait une arme longue. L'individu se serait adressé à elle en anglais.

On n'a rien qui nous démontre pour l’instant que c’est une arme de chasse, une arme longue ou une imitation. Par contre, rien n’est pris à la légère, on a fait un déploiement policier important, le parc aquatique a été évacué, le secteur rapproché également , explique le sergent Robitaille.

Les policiers du service de la sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais parcourent actuellement la montagne pour ratisser les lieux. Les enquêteurs ont également entendu des témoins.

Pour l'heure, personne n'a été localisé.

Je ne vous cacherais pas que le Mont Cascades, c’est grand, c’est vaste. Il y a beaucoup de secteurs en forêt. [...] On a plusieurs policiers qui sont sur les lieux , a reconnu le sergent Robitaille.

Un des deux hommes recherchés, dont on ne sait pas encore s'il est celui qui aurait pointé une arme, est décrit comme un homme de race blanche, âgé de 30 à 40 ans, au teint foncé, aux cheveux et à la barbe brun-noir. Il porte un bermuda de style camouflage et un chandail bleu et est décrit comme étant de forte corpulence. Il porte également un couvre-visage vert et s'exprime en anglais, indique la police.

Un important périmètre de sécurité a été mis en place et il est demandé au public, y compris aux résidents, d'éviter le secteur pour le moment. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

La police demande aux gens d’éviter le secteur pour le moment.

Si les gens doivent revenir chez eux, on leur demande de peut-être attendre un petit peu , suggère le sergent Robitaille.

La Sûreté du Québec a été contactée, mais il n'est pas prévu, pour le moment, qu'elle vienne en renfort.

Avec les informations de Jérémie Bergeron