Des réponses exigées de Québec dans le dossier de la conduite de PFR à Saint-Félicien

Le président de Riverains Lac-Saint-Jean 2000, Laurent-Paul Chartier, somme le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) de fournir des informations sur l’avancée du dossier de la conduite de près de 15 kilomètres reliant l’usine de Produits forestiers Résolu (PFR) à la rivière Mistassini, à l’embouchure du lac Saint-Jean.

Construite par le ministère en 1976, elle sert à évacuer les eaux de procédé de l'usine située à Saint-Félicien. Sa durée de vie initiale était de 25 ans.

Dans un courriel envoyé la semaine dernière au ministre Benoit Charette, Laurent-Paul Chartier demande des réponses sur trois aspects. Il souhaite obtenir un échéancier entourant le renouvellement ou la rénovation de la conduite, il veut la confirmation que le ministère a bel et bien autorisé les déversements de l’usine dans la rivière Ashuapmushuan ainsi que ceux à venir. Finalement, il demande que des études soient réalisées pour que les plus récentes technologies soient utilisées afin d’améliorer la qualité des eaux usées déversées par l’entreprise.

Par contre, il s'oppose à une solution permanente qui opterait pour des rejets dans la rivière Ashuapmushuan, qui a le statut de réserve aquatique projetée. Le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, est du même avis.

Laurent-Paul Chartier a reçu un accusé de réception en provenance du ministère, mais aucune réponse comme telle. Il ne s'agit pas de sa première demande d'information.

Je trouve ça un peu troublant. Je représente Riverains Lac-Saint-Jean 2000, qui regroupe un grand nombre de riverains autour du lac. Nous sommes préoccupés par la qualité de l’eau. On trouve ça bizarre de ne pas avoir de réponse hormis un accusé de réception. [...] Si la tendance se maintient, dans trois quatre ans, on va parler de ça encore , a-t-il déploré.

Selon lui, le gouvernement doit prendre rapidement une décision quant au remplacement ou non de la conduite, afin d’éviter d’autres déversements dans la rivière Ashuapmushuan. Deux déversements, un à la fin du mois de janvier et l’autre en juin, ont déjà eu lieu.

Les riverains autour du lac sont tous invités à se conformer à la réglementation en ce qui a trait aux eaux usées. Sur la pointe de Saint-Méthode, il y a entre 130 à 140 installations septiques qui seront refaites dans les deux prochaines années ou qui sont en cours de réfection. Si nous, comme riverains, nous sommes responsables et assumons les coûts de ça, pour maintenir la qualité de l’eau, le gouvernement doit aussi être responsable , a plaidé M. Chartier.

Des précisions de la députée

Questionnée à ce sujet, la députée de Roberval, Nancy Guillemette, a dit suivre le dossier de très près. Elle a affirmé qu’une étude de faisabilité doit être réalisée dans les prochains mois.

Un appel d’offres public sera lancé très prochainement pour octroyer un contrat pour la réalisation de l’étude de faisabilité. [...] Cette étude va évaluer ce qu'il est possible de faire avec la conduite, la réparer ou en refaire une nouvelle. Aussi, on parle de 40 millions de dollars, mais est-ce que c’est vraiment 40 millions de dollars ? Est-ce que c’est plus ou moins ? , s'est-elle questionnée.

Selon la députée, l’étude de faisabilité devrait être complétée au printemps 2022. Au cours de l’été, des scénarios seraient ensuite présentés quant à l’avenir de la conduite.

Un cas unique

Partout au Québec, il n’y a qu’à Saint-Félicien qu’une telle conduite existe, selon la députée Guillemette. C’est assez particulier. Il faut dire que Produits forestiers Résolu est la seule compagnie [au Québec], qui a ce privilège-là. C’est un gros privilège pour une compagnie de ne pas avoir à se préoccuper de ses déchets, en fait , de conclure la député Nancy Guillemette.

Radio-Canada a formulé une demande au ministère de l’Environnement pour obtenir d’autres informations, mais aucune réponse n'a encore été fournie.