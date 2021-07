Québec investit un demi-million de dollars pour l'employabilité sur la Côte-Nord

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de plus de 536 000 $ pour favoriser la réintégration à l'emploi sur la Côte-Nord, sous forme d’une subvention salariale aux entreprises pour une durée de trois ans.

Québec vise les travailleurs sous-représentés sur le marché de l’emploi comme les jeunes, les femmes, les personnes judiciarisées, les personnes handicapées, les personnes immigrantes, les Autochtones et les prestataires de l'aide financière de dernier recours , peut-on lire dans le communiqué.

Les entreprises qui accueilleront les bénéficiaires du projet-pilote recevront une subvention salariale versée en fonction des heures travaillées par le stagiaire. Une durée maximale de 160 heures par personne sera calculée au salaire minimum.

Par ailleurs, les participants seront dirigés majoritairement vers les entreprises qui vivent avec des difficultés de recrutement.

Le commerce de détail, le secteur de la restauration et l’hébergement touristique seront priorisés (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Dion

On est vraiment convaincus que ça va diminuer le taux d'abandon et permettre de répondre à des besoins criants de main-d'œuvre. [...] C'est un projet novateur et j'anticipe beaucoup de retombées concrètes , expliquait le ministre du Travail, Jean Boulet, qui en a fait l’annonce mercredi après-midi à Sept-Îles.

Le programme est le fruit d'une collaboration entre le ministère du Travail et plusieurs organismes de la Côte-Nord qui œuvrent à l'intégration à l'emploi.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe