Le Marathon de Rimouski annulé pour une deuxième année de suite

L’organisation est contrainte d’annuler le 19e Marathon de Rimouski en raison des contraintes sanitaires, malgré la limite d’accueil de 5000 personnes pour un événement du genre.

Le comité organisateur avait déjà émis des réserves quant à la tenue des courses, il y a quelques semaines.

Le coordonnateur Sébastien Bolduc explique qu’il aurait fallu tenir compte d’une superficie minimale par personne. Toutefois, avec la configuration actuelle du site, la contrainte sanitaire aurait compliqué la logistique. Il affirme que le marathon n'aurait pas pu accueillir plus de 1000 participants, ce qui se serait soldé par un déficit monétaire pour l’organisation.

Sébastien Bolduc est coordonnateur du Marathon de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Outre les préoccupations financières et logistiques, Sébastien Bolduc aurait voulu organiser un événement à la hauteur des 18 derniers marathons. Pour tendre à s’approcher de l’équilibre budgétaire, il aurait fallu, entre autres, éliminer les chandails remis aux participants, abolir les bourses et les prix offerts aux vainqueurs et renoncer au photographe , explique M. Bolduc.

À deux mois de la tenue prévue du Marathon de Rimouski, le coordonnateur se dit déçu.

Ça fait quand même quelques mois qu’on jongle avec différents scénarios. Plus on approchait de l’échéancier, plus c’était stressant parce qu’organiser un événement comme ça en deux mois ça aurait été un défi. C’est sûr qu’il y a une déception. C’est beaucoup de travail, mais c’est gratifiant en tant que bénévole de voir 4000 personnes débarquées ici , témoigne-t-il.

Le comité organisateur donne rendez-vous à ses coureurs l’an prochain en espérant qu’il pourra enfin tenir ses courses.