La pandémie racontée à travers des masques au Musée royal de l’Alberta

Les masques sont brodés, perlés, collés. Certains sont en verre, d’autres en papier.

[Ils] représentent les artistes et leurs histoires personnelles, donc ils sont aussi vastes et variés que ces personnes elles-mêmes , explique Lisa Shepherd, co-créatrice de l’exposition.

Originaire de l’Alberta et aujourd’hui basée en Colombie-Britannique, Mme Sheperd a confectionné trois masques dans l’exposition. Le premier a été inspiré par le paradoxe entre la peur de ce qui vient et le calme étranger, mais apaisant, qui s’est abattu sur les rues désertées au début du confinement.

Des dizaines d'artistes autochtones et allochtones ont créé des masques pour raconter leur vécu pendant la pandémie.

Un autre masque, de l’artiste ontarien Don Kwan, a été fabriqué à partir de menus de restaurants chinois collés ensemble. Il raconte son expérience face à la montée du racisme anti-asiatique pendant l’année.

Le projet a commencé dès le début de la pandémie, quand Lisa Shepherd et Nathalie Bertin se sont aperçues qu’entre le confinement et le stress, plusieurs artistes comme elles étaient en panne d’inspiration.

Le perlage et l’art traditionnel métis, leurs spécialités, semblaient soudainement se faire rares.

La pandémie est arrivée et tout d’un coup, il n’y avait plus rien qui existait. [Les artistes] n’étaient même pas capables de bouger, alors, à travers le projet, ils ont pu [exprimer] leurs pensées et leurs réflexions.

