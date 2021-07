L'éclosion passée, le Yukon pourrait lever toutes les restrictions de santé publique

En cinq semaines, nous avons perdu quatre Yukonnais de plus , constate le médecin hygiéniste en chef, Brendan Hanley, ce qui représente un rappel brutal et tragique de l'importance de se faire vacciner , selon le premier ministre. Le Yukon constate une baisse lente, mais régulière du nombre de nouveaux cas, qui permet au territoire de se projeter sur la suite.

Nous sommes convaincus que nous allons surmonter cette épreuve et si cette tendance se poursuit, nous lèverons l'état d'urgence le mois prochain Une citation de :Sandy Silver, premier ministre du Yukon

Une levée de l’état d’urgence sanitaire signifierait que toutes les restrictions mises en place en vertu de la Loi sur les mesures civiles d'urgence seraient levées.

Des assouplissements immédiats

Le territoire revient dès à présent aux restrictions en place le 25 mai dernier, avant l’éclosion. Les rassemblements intérieurs sont limités à 20 personnes et les rassemblements extérieurs à 50 personnes pour les personnes vaccinées. Quant aux événements organisés, ils peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes.

Les autorités de santé précisent que si les rassemblements incluent des personnes non vaccinées, ils devraient se limiter à six personnes et en appel à la responsabilité individuelle lorsqu’il s'agit de se rassembler en évaluant les risques.

Cela peut sembler bizarre de poser la question "puis-je vous demander si vous êtes vaccinés?" et peut-être que si nous atteignons 95 % de vaccination elle ne sera plus pertinente, mais d’ici là je vous invite à considérer cette précaution. Une citation de :Dr Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon

À partir de lundi, il ne sera plus conseillé aux parents de garder leurs enfants à la maison et les services de garderies pourront reprendre avec leur capacité d'accueil maximale.

En date du 12 juillet, 85 % des adultes yukonnais avaient reçu au moins une dose de vaccin et 77 % avaient reçu les deux. Du côté des enfants de 12 à 17 ans, 71 % avaient reçu leur première dose et 53 % étaient complètement vaccinés.