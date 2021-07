Les soirées Picnic et humour de retour pour une deuxième année

L’an dernier, les humoristes Lucas Boucher et Cédric Gélinas-Séguin ont lancé Picnic et Humour, dont le but est d’offrir une programmation de spectacles d’artistes de la relève dans les parcs montréalais. Cet été, l’événement revient pour une deuxième fois.

Colin Boudrias, Coco Béliveau, Samuel Flynn, Anne-Sarah Charbonneau, Emna Achour et Véronique Isabel Filion sont quelques noms d’humoristes qui ont déjà participé à cette série de spectacles d’humour.

Le premier spectacle l’an dernier, il a fallu que je fasse le tour du parc pour trouver le public de 35 personnes! En créant ensuite un événement Facebook pour le second spectacle, il y avait plus de 200 personnes! , s’est rappelé l’humoriste et co-organisateur de Picnic et Humour Lucas Boucher, en entrevue avec Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Le but de l’initiative à la base n’était pas de faire de l’argent, mais d’offrir une tribune et du travail aux humoristes de la relève, pour que ces artistes puissent tester leurs textes et blagues. L’idée était aussi d’offrir un événement culturel, alors que les rassemblements intérieurs étaient limités.

Les soirées Picnic et Humour permettent aussi aux familles et amis de se réunir autour d’un repas et d’un breuvage pour passer un beau moment et assister à un spectacle. À la fin de chaque représentation, une contribution volontaire peut être offerte en argent comptant ou par carte.

L’année dernière, il y avait plusieurs habitués qui revenaient à plusieurs spectacles. On les reconnait! Je me souviens d’un monsieur habillé en complet et cravate, qui avait l’air de venir de finir sa journée au bureau. On l’appelait ‘‘ le gérant ’’! Il était le mieux habillé de la gang dans le public! Il arrivait avec sa chaise de camping et regardait le spectacle , a mentionné Cédric Gélinas-Séguin, humoriste et co-organisateur de Picnic et Humour.

Les spectacles  (Nouvelle fenêtre) sont gratuits et il n’est pas nécessaire de réserver. Picnic et humour s'installe tous les lundis, au parc Arthur-Therrien dans Verdun; les mercredis au Parc Jarry; les jeudis au parc Père-Marquette; les vendredis au Parc Jean-Duceppe, les dimanches au Parc Lalancette et un mercredi sur deux au Parc Jean-Drapeau.