Retour des spectacles au festival Osisko en lumière

Osisko en lumière sera de retour le mois prochain avec des artistes québécois et canadiens et remplacera les feux d’artifice par des drones lumineux.

En 2020, des prestations pyrotechniques avaient été présentées dans différents quartiers de Rouyn-Noranda.

Cette année, du 5 au 7 août, des prestations musicales et des spectacles de drones lumineux seront présentés à Rouyn-Noranda.

La scène Newmount située sur le site du Poisson Volant à la presqu’île du lac Osisko accueillera Grimskunk, Lary Kidd et Passe moé la puck, groupe hommage aux Colocs. Blanche et Noir, Émrick Côté et Dope.gng assureront les premières parties.

Des prestations de Rémi Chassé, Fuso et Raphaël Dénommé sont prévues à la salle de spectacle le QG. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le pub Deuxparquatre recevra Sonny Williams, Guillaume Laroche ainsi que Papouce et Élise.

Marie-Gold, Kinkead et Okapo seront des spectacles surprises, dont les dates et lieux de prestation ne seront pas dévoilés.

La rappeuse et beat-makeuse Marie-Gold. Photo : Étienne Dufresne

La santé publique permet le rassemblement d'un maximum de 500 personnes lors d'événements extérieurs à condition que le public soit divisé par des sections indépendantes et recommande le port du couvre-visage lors des déplacements.

Cet été, c’est l’été des petits partys , peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.

L’équipe d’Osisko en lumière prévoit présenter deux autres projets au cours des prochaines semaines.