COVID-19 : 18 nouveaux cas en Saskatchewan

Parmi ces nouveaux cas, trois se trouvent à Saskatoon, et six à Regina.

Selon les autorités sanitaires, 48 386 personnes se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 363.

Le gouvernement fait également état de 54 hospitalisations à travers la province, avec neuf patients aux soins intensifs.

Les autorités indiquent qu’elles ont effectué 1350 tests de dépistage le 13 juillet, ce qui porte à 938 434 le nombre total de tests effectués dans la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

La province a administré 6358 doses de vaccin supplémentaires contre la COVID-19, pour un total de 1 313 423 doses. Plus de 73 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin, tandis que 56 % sont complètement immunisés.