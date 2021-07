Un 375e anniversaire à Montmagny avec FLIP Fabrique en juillet

C’est une grande fierté pour la Ville d’accueillir la réputée compagnie FLIP Fabrique à Montmagny le temps de quelques représentations gratuites. Au cours des derniers mois, la pandémie nous a obligés à reporter plusieurs activités et événements que nous souhaitions tenir dans le cadre des Fêtes du 375e, mais le passage chez nous de ces artistes du cirque est une belle surprise , a souligné le maire de Montmagny, Bernard Boulet.

Au total, 375 billets gratuits seront disponibles pour chacune des 7 représentations. Le public de toute provenance peut se procurer des billets sur le site Internet des Arts de la scène de Montmagny adls.ca, dès aujourd'hui.

Le directeur général et artistique de FLIP Fabrique, Bruno Gagnon, se réjouit de participer aux festivités. On va attirer plus de 2 000 personnes sur 7 représentations différentes. Ça se trouve à être un gros événement dans la Ville de Montmagny. Ça fait chaud au cœur de voir ça! On se dit : "2 000 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais par les temps qui courent, c'est quand même énorme!"

Le spectacle Six°, qui a été créé en 2020 en pleine période de pandémie, met en vedette cinq artistes de cirque, dont le réputé Jamie Adkins.

Un numéro du spectacle Six°, de Flip Fabrique, en répétition Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

La première mondiale de Six° a eu lieu en septembre dernier, au domaine Maizerets, à Québec. À la fin des représentations à Montmagny, cette production aura été présentée, au total, une quarantaine de fois dans différentes régions de la province.

Ainsi, la troupe voit la lumière au bout du tunnel, après un an et demi de pandémie.