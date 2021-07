Un Manitobain rêve grand grâce aux Amputés de guerre

Le jeune adulte, maintenant âgé de 20 ans, est né sans avant-bras gauche. Maintenant, il étudie la criminologie à l’Université du Manitoba. Il rêve de devenir agent frontalier ou encore policier.

L’organisme, dit-il, lui a donné la force et le courage de relever tous les défis qui se posaient devant lui.

Sans les Amputés de guerre, je n’aurais pas été capable de faire ce que je veux. Je n’aurais pas pu faire des sports ou vivre une vie aussi normale que possible […] Les Amputés nous facilitent la vie et nous aident à faire ce qu’on veut faire dans la vie , a-t-il déclaré au microphone de l’émission matinale du 6 à 9.

Les plaques porte-clés des Amputés de guerre sont gratuites, mais grâce aux dons de la population, l'organisme est en mesure d'offrir différents programmes de soutien aux amputés, que ce soit en fournissant des prothèses ou par des programmes de mentorat.

Lors de l’année financière 2018, selon les chiffres du dernier rapport annuel disponible sur le site internet de l’organisme, les Amputés de guerre ont amassé plus de 20 millions de dollars en contributions du public.

Même si le service des plaques porte-clés est gratuit, les gens sont tellement reconnaissants lorsque nous leur retournons leurs clés, qu’ils font un don en guise de remerciement, surtout lorsque cela leur a permis d’économiser des centaines de dollars qu’ils auraient dépensés en coût de remplacement. , indique Martine Lépine, gestionnaire en communications pour les Amputés de guerre, rappelant que les clés de voiture sont de plus en plus sophistiquées technologiquement.

Comment fonctionne le Service des plaques porte-clés? Ajoutez une plaque porte-clés à code confidentiel de l’Association des Amputés de guerre à votre trousseau de clés. La plaque est enregistrée seulement à vos nom et adresse.

Si vous perdez vos clés, la personne qui les trouvera pourra composer le numéro sans frais indiqué au dos de la plaque ou encore les déposer dans une boîte aux lettres au Canada.

L’Association vous retournera vos clés par messageries, et ce, gratuitement. Source: Les Amputés de guerre

À ce jour, l’Association des Amputés de guerre a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires. Selon l'organisme, ce service est plus que jamais important, étant donné le coût élevé de remplacement des clés et des dispositifs électroniques.

Rôle de mentor

L’un des programmes offerts par l’organisme est le Cercle des vainqueurs « qui encourage les jeunes amputés

(les Vainqueurs) à accepter leur amputation et à adopter une attitude positive face aux défis rencontrés », peut-on lire dans la documentation des Amputés de guerre.

M. Nordick joue le rôle de mentor auprès de jeunes amputés. Malgré la pandémie, il a pu continuer à offrir ses services en visioconférence.

On a fait un appel zoom avec une douzaine d’amputés. Il y avait une personne par province. On s’est parlé, on s’est aidé. C’était presque comme un séminaire, mais à la maison , a-t-il raconté.

Le Manitobain mentionne que les amputés de guerre sont déterminés et souvent ne veulent pas demander de l’aide, mais il dit aux gens qui vivent avec cette condition de ne pas hésiter à le faire.

Les Amputés de guerre comptent sur près 30 000 adhérents à leurs programmes à l’échelle du pays.

