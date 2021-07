Affaires autochtones : le ministre Rickford en a-t-il trop entre les mains?

M. Mamakwa affirme que le fait que M. Rickford est à la fois ministre des Richesses naturelles et des Forêts en plus de son poste de ministre du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones nuit aux intérêts des Autochtones .

Depuis l’arrivée de ce gouvernement au pouvoir, il y a eu un effort pour nuire à toute initiative en faveur d’une bonne consultation des peuples autochtones et envers les processus d’évaluation environnementale , déplore M. Mamakwa.

Sol Mamakwa craint que le ministre Rickford ne défende pas les intérêts des Premières Nations en cas de conflit avec les intérêts de développement économique. Photo : Radio-Canada

En tant que critique du NPDNouveau Parti démocratique en matière de relations avec les Autochtones, M. Mamakwa craint pour le sort des populations autochtones en cas de conflits entre les objectifs des industries des ressources naturelles et ceux des communautés autochtones.

Il rappelle que le rapport de la Commission d'enquête sur Ipperwash recommande que l’Ontario ait un ministre des Affaires autochtones et que celui-ci soit affecté au dossier de façon exclusive.

Selon Scott McLeod, chef de la Première Nation de Nipissing, la quantité de responsabilités assignées à M. Rickford risque de nuire à son travail.

Le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, croit que M. Rickford a trop de responsabilités. Photo : CBC / Erik White

Selon M. McLeod, le travail de M. Rickford avait déjà été critiqué parce qu'il en avait trop dans son assiette. Maintenant, cette nomination pourrait en ajouter une couche et rendre le tout encore plus difficile , ajoute-t-il.

M. McLeod affirme que les possibles conflits entre les intérêts divergents sont inhérents lorsqu’un parti choisit de rassembler des dossiers opposés [dans les mêmes mains] .

Selon la politologue Stéphanie Chouinard, les craintes de M. Mamakwa sont bien fondées. Ça envoie un drôle de message du côté du gouvernement , indique la Dre Chouinard.

Au sein du caucus progressiste-conservateur, on a tendance à dire que les affaires autochtones sont une barrière au développement des ressources naturelles , ajoute-t-elle.

La Dre Chouinard affirme cependant que cette nomination pourrait être une bonne chose si M. Rickford tente de bien faire les choses, c'est-à-dire de faire du développement économique, du développement des ressources naturelles, tout en participant à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Pas la norme au Canada

Depuis la création du ministère des Affaires autochtones en Ontario, seulement deux ministres ont occupé cette position de façon exclusive.

Il s’agit de Brad Duguid (2008-2010) et de David Zimmer (2013-2018), tous deux ministres sous les gouvernements libéraux de Dalton McGuinty et de Kathleen Wynne.

Les ministres qui sont chargés des dossiers autochtones en plus d’autres ministères sont peu nombreux au sein des provinces canadiennes.

Des six provinces canadiennes qui ont un ministère indépendant qui gère la question autochtone, trois d’entre elles ont un ministre attitré qui ne gère que ce dossier, soit le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

L’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont un ministre qui détient plusieurs portefeuilles en plus du dossier autochtone.

Le Manitoba avait lui aussi une ministre désignée, mais celle-ci a démissionné mercredi à la suite de commentaires de la part du premier ministre Brian Pallister sur la colonisation.

Quatre provinces canadiennes n'ont quant à elles aucun ministère dédié aux dossiers autochtones.

La Saskatchewan inclut les dossiers autochtones dans le ministère des Relations gouvernementales, alors que les provinces des maritimes, excepté le Nouveau-Brunswick, ont plutôt créé des secrétariats à cet effet au sein de leurs gouvernements respectifs.

Un dossier compliqué et spécialisé

La Dre Chouinard estime que cette situation témoigne de l’intérêt que portent ces gouvernements aux enjeux autochtones.

La politologue Stéphanie Chouinard croit que le portefeuille des affaires autochtones est trop complexe pour être confié à un ministre qui a d'autres responsabilités. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia Tremblay

Lorsqu’on a un gouvernement qui prend au sérieux la réconciliation avec les peuples autochtones, on se donne les moyens de nos ambitions et on donne à un ministre un portefeuille à part entière.

Une seule personne ne peut pas tout bien faire en même temps , ajoute-t-elle.

La Dre Chouinard affirme que le travail de ministre des Affaires autochtones demande beaucoup de connaissances à priori pour bien saisir les enjeux de la relation entre les gouvernements et les peuples autochtones sur le territoire. .

Lorsqu’on donne des responsabilités de ministères aussi importants à M. Rickford, dans ce cas-ci, on sait que son temps va être divisé entre ses responsabilités , ajoute-t-elle.

Le ministère des Affaires autochtones n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.