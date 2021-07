LM Wind Power prévoit d'agrandir son usine de Gaspé et créer 200 emplois

De passage en Gaspésie mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que Québec et Ottawa allient leurs forces à l'entreprise LM Wind Power pour réaliser un projet estimé à plus de 160 millions de dollars. Ce projet vise l'agrandissement de l'usine de pales d'éoliennes située à Gaspé et permettra de créer jusqu'à 200 nouveaux emplois.

Ces investissements permettront aussi de maintenir les 380 emplois déjà existants à l'usine.

On croit qu'on a un pouvoir d'attraction, en Gaspésie, qui est au-delà de certaines régions du Québec. Au retour de la pandémie, il y a un certain engouement pour la Gaspésie , a affirmé le chef des opérations pour les Amériques chez LM Wind Power, Alexandre Boulay, en conférence de presse mercredi après-midi.

Le gouvernement du Canada prévoit investir jusqu’à 25 millions de dollars, avec le Fonds stratégique pour l’innovation.

Le partenariat annoncé aujourd’hui à Gaspé favorisera l’innovation, positionnera notre pays comme un chef de file en matière d’énergies renouvelables et nous assurera une relance économique solide et propre , affirme le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué.

Le premier ministre Justin Trudeau est de passage en Gaspésie mercredi. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le gouvernement du Québec annonce quant à lui l'octroi d'un prêt de 29 millions de dollars à ce projet.

En soutenant son initiative majeure, nous renforçons non seulement la compétitivité de ce secteur clé, mais nous contribuons aussi à propulser notre région vers une nouvelle économie plus verte et prospère , soutient, par communiqué, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien.

Les pales d'éolienne qui pourront être construites à la suite de l'agrandissement de l'usine pourront dépasser les 100 mètres de long. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

L'agrandissement des installations de LM Wind Power à Gaspé permettra à l'entreprise de produire les plus grandes pales d'éoliennes au monde, soit des pales de 107 mètres de long, destinées aux marchés européens et américains. Ces pales seraient deux fois et demie plus imposantes que celles qui sont fabriquées présentement.

C'est l'un des plus gros projets, sinon le plus gros projet industriel de l'histoire de Gaspé. On est vraiment très fiers. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé

LM Wind Power est une filiale danoise de General Electric.

Mercredi matin, le premier ministre Trudeau s'est rendu à Percé où il a dévoilé son plan d'action pour la réfection du port de Cap-aux-Meules, le principal port de pêche des Îles-de-la-Madeleine.

Avec des informations de Bruno Lelièvre et d'Isabelle Larose