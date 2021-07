Des commerçants font appel aux policiers de Saguenay en raison d'antimasques

Un homme qui a fait du grabuge dans un commerce d’alimentation de Jonquière, mercredi matin, pourrait avoir à faire face à des accusations.

Ça s'est mis à se chicaner, des menaces qui ont été lancées et il y a peut-être même des méfaits qui auraient été faits par le suspect. Donc, il y a eu une intervention policière dans ce commerce. On a pu obtenir de l'information pour localiser le suspect qui avait quitté les lieux , a mentionné le porte-parole du SPSService de police de Saguenay , Bruno Cormier.

Les images des caméras de surveillance serviront de preuve dans le dossier qui sera monté.

Rappelons que le port du masque dans les lieux publics demeure obligatoire. Les récalcitrants s'exposent à des contraventions de 1500 $. Les commerçants sont invités à contacter les policiers lorsque les clients refusent de collaborer.

Lors de la majorité des interventions, les personnes visées ont souvent quitté à l'arrivée des policiers. En général lorsqu'on se déplace, on arrive sur les lieux et la personne n'est plus là. Mais il arrive parfois que les gens, quand ils ont su que la police s'en venait, ont mis immédiatement leurs masque , a raconté aussi Bruno Cormier.

Par ailleurs, le porte-parole a révélé que le nombre d'infractions pour l'alcool au volant est reparti à la hausse depuis que plusieurs règles sanitaires ont été assouplies.

Avec Nicolas St-Pierre et Mélanie Patry