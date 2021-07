Laval ne trouve pas d’entrepreneur pour son usine de biométhanisation de 200 M$

Je suis particulièrement fier d’annoncer une série de mesures ambitieuses qui nous permettront de réduire significativement nos émissions de GES , affirmait-il.

Le budget présenté quelques semaines plus tard rappelait l’importance du projet évalué à 200 millions de dollars.

Les travaux de construction pour l’usine devaient débuter cet été pour une mise en service dans trois ans.

Or, selon les informations obtenues par Radio-Canada, la Ville de Laval n’a reçu aucune soumission pour la construction de l’usine un an après la publication de l’appel d'offres.

Une source familière avec le dossier a mentionné que les risques techniques et financiers associés au projet ainsi que l’absence d’une compensation financière suffisante aux soumissionnaires non sélectionnés ont dissuadé certains fournisseurs.

La Ville a pourtant reporté la date limite pour déposer une soumission et a publié des dizaines d’addendas.

Selon la porte-parole de la Ville de Laval, Anne-Marie Braconnier, la Ville analyse actuellement les paramètres entourant le processus d’appel d’offres pour ce projet toujours prioritaire pour le territoire .

Elle ajoute que les soumissionnaires et entreprises qui ont participé au processus ont été rencontrés pour mieux comprendre les raisons qui les ont amenés à prendre la décision de ne pas soumissionner .

Selon l’expert des marchés publics et professeur de l’ENAP en Outaouais, Nicholas Jobidon, un dialogue encadré avec les joueurs de l’industrie peut contribuer à favoriser le dépôt de soumissions compétitives; autrement, si on fait des modifications significatives à l’appel d’offres en cours de processus, il faut repousser les dates limites en conséquence .

La Ville confirme également avoir reçu des demandes d’informations de la part de l’Autorité des marchés publics (AMP).

La Ville a répondu à des questions qui lui ont été posées par l’AMP à la satisfaction de celle-ci (...) nous n’accorderons pas d’entrevue sur ce dossier à cette étape-ci , précise Mme Braconnier.

L'AMP est un organisme gouvernemental neutre et indépendant qui a comme principal rôle la surveillance des marchés publics et l'application des lois et des règlements encadrant les contrats publics au Québec.