Desserte policière à Winneway : la Sécurité publique proposera un plan

Lundi, le chef de la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias, a fait une sortie publique pour dénoncer le fait que les propositions de son conseil pour rétablir graduellement un service de police dans sa communauté demeurent sans réponse du gouvernement du Québec.

Au cabinet de la ministre Guilbault, on assure toutefois que le dossier n'a pas sombré dans l’oubli.

On a fait des vérifications. On est très interpellés par la problématique vécue par la communauté et on s’est assurés que le ministère de la Sécurité publique était pour présenter rapidement le plan de desserte au chef Mathias. On nous a assurés que ce serait fait d’ici le 30 juillet, à moins d’un empêchement du chef Mathias. Et on continue de travailler très fort dans ce dossier-là pour que tout le monde soit content , affirme Alexandre Lahaie, directeur des communications au cabinet de la ministre Geneviève Guilbault.

Délais de plus d’une heure

Desservie par le poste de la Sûreté du Québec à Ville-Marie, la communauté de Winneway déplore qu’elle doive souvent attendre plus d’une heure l’arrivée des policiers lors d’un appel d’urgence. Des citoyens ont même dû désarmer un individu en crise, il y a deux semaines.

La communauté de Winneway est présentement desservie par le poste de la Sûreté du Québec à Ville-Marie. Photo : Google maps

La communauté d’environ 500 habitants n’a plus son propre service de police depuis un différend survenu avec Québec, en 2006.

Lors du renouvellement de l’entente de desserte, Winneway réclamait un financement annuel de 525 000 $, alors que Québec proposait 425 000 $. On leur a dit qu’on ne voulait pas opérer un service de police déficitaire , expliquait le chef Steeve Mathias, lundi.

« Recommencer à zéro »

Le Conseil de la Première Nation de Long Point souhaite un retour progressif de son service de police. Il faut tout recommencer à zéro. On n’a plus d'auto-patrouilles, plus d’équipements, plus de policiers. Il faut y aller étape par étape , avait aussi souligné le chef Mathias.

Les coûts des ententes tripartites pour la desserte policière dans les communautés autochtones sont assumés à 52 % par le fédéral et à 48 % par le provincial.