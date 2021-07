John Basden, qui est copropriétaire des écuries, explique que le programme pourrait aider dans le processus de réconciliation.

Je suis moi-même Métis et j’ai décidé de mettre en place un camp métis ici pour parler de l’histoire canadienne ainsi que la manière dont elle est en lien avec l’histoire de ces chevaux , explique-t-il.

Dans le futur, avec tous les problèmes autochtones dont il est question en ce moment, nous pensons que nous allons faire partie du processus qui permettra de combler le fossé entre les Autochtones, les Métis et l’ensemble des Canadiens. Une citation de :John Basden, copropriétaire des écuries TJ

Les écuries TJ proposent habituellement différents programmes équestres et même un camp d’été durant lequel le enfants apprennent à prendre soin des animaux.

John Basden est copropriétaire des écuries. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Arrimés à l’histoire

Le programme baptisé Awaken Your Spirit (réveillez votre esprit, traduction libre) diffère des autres activités proposées. Il se concentre sur des chevaux natifs de l'Amérique du Nord et dont l’histoire est intimement liée à celle des Autochtones, explique Cynthia Côté, coordinatrice au sein des écuries TJ.

Cynthia Côté affirme que les chevaux du programme sont issus d'une race qui est aussi ancienne que les peuples autochtones. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Les chevaux ont été confiés aux écuries TJ par Rhonda Snow, une artiste autochtone qui leur rend souvent visite au cours de rencontres communautaires pour raconter les histoires des Premières Nations.

Nous avons décidé de créer ce programme pour non seulement attirer l’attention sur les "chevaux d’esprit" que nous avons ici, ils sont rares et en danger (de disparition), mais nous sommes aussi à des moments difficiles et traumatisants pour les Premières Nations , explique-t-elle.

Et cette nouvelle rencontre, Awaken Your Spirit, permet à tout le monde de venir, non seulement pour en apprendre plus sur les cultures autochtones, mais aussi pour guérir un peu. Une citation de :Cynthia Côté, coordinatrice au sein des écuries TJ

Le programme Awaken Your Spirit dure trois heures.

Nos invités arrivent. On leur montre les chevaux, on s'assoit tous ensemble, on fait la reconnaissance du territoire, on les invite au campement métis. Ils ont l’occasion de découvrir tous les outils. Ils ont l’occasion d’aller dans le tipi pour voir comment les Métis vivaient , indique Mme Côté.

Durant le programme, le public peut découvrir un tipi semblable à ceux dans lesquels vivaient les Métis. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Pour John Basden, les chevaux du programme sont spéciaux et leur présence à des effets positifs sur les personnes qui les côtoient.

