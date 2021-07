Les Haïtiens de Toronto rendent un dernier hommage à leur président assassiné

La vice présidente de l'Association haïtienne de Toronto-Centre communautaire Kiskeya de Toronto, organisatrice de cette cérémonie voudrait saisir aussi cette occasion pour exprimer la colère des Haïtiens de Toronto contre le drame qui frappe leur pays d’origine.

C’est important que toute la communauté se rassemble pour lui rendre un dernier hommage et montrer que le peuple haïtien au Canada comme en Haïti condamne cet acte barbare, car le président a été torturé avant qu’on l’assassine , souligne Jennyne Mayard, vice-présidente de l’association haïtienne, Centre communautaire Kiskeya de Toronto.

Elle ajoute que même si Jovenel Moïse ne faisait pas l'unanimité dans la communauté haïtienne, ils ne pouvaient pas laisser passer ce triste événement sous silence.

[Il] était populaire et impopulaire en même temps. [...] Sa mort nous a tous affectés et même d’autres personnes qui ne sont pas de la communauté haïtienne. Une citation de :Jennyne Mayard, vice-présidente de l’Association haïtienne de Toronto-Centre communautaire Kiskeya de Toronto

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Jennyne Mayard soutient qu’un seul sentiment anime les Haïtiens indépendamment de leur couleur politique quelques jours après l’assassinat de Jovenel Moïse : Ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre Jovenel Moïse expriment leur déception face au sentiment d’humiliation et de honte qui nous anime. On se demande : "Pourquoi seulement Haïti?"

Les gens qui se rendront au mémorial pourront signer le livre de condoléances qui sera envoyé au consulat d'Haïti à Toronto, a-t-elle dit.

L’ambassade d'Haïti au Canada a ouvert aussi un livre de condoléances en ligne.

L'Association haïtienne de Toronto-Centre communautaire Kiskeya de Toronto demande aux autorités canadiennes à tous les niveaux de soutenir les efforts d'Haïti notamment dans la lutte contre les gangs.