Le manque de pluie et les chaleurs extrêmes au cours de l’été en Saskatchewan ont ravagé les cultures dans une grande partie de la province selon le dernier rapport sur les cultures.

Le président de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan et agriculteur, Todd Lewis, exploite des terres au sud-est de Regina. Il mentionne qu’il est dans une région où des averses récurrentes sont tombées, mais l’inquiétude est toujours présente.

Cette année, dans toute la Saskatchewan, nous essayons de faire pousser les cultures du haut vers le bas plutôt que du bas vers le haut. Le réservoir d'humidité du sol est vide et il n'y a pas de réserve d'humidité , avoue-t-il.

Il ajoute que ses cultures sont toujours menacées par la chaleur si elles ne reçoivent pas un apport normal d'humidité.

Les cultures ont pratiquement brûlé Une citation de :Todd Lewis, président de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan

Selon M. Lewis, les pluies du printemps ont stimulé la germination des cultures ce qui a épuisé les premières réserves d'humidité du sol.

Nous voyons les cultures s'assécher et dans de nombreux cas, elles ont dépassé le point de non-retour , déclare-t-il.

Une année de désespoir

Même son de cloche pour l’agriculteur et président de l'Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien (Western Canadian Wheat Growers Association) Daryl Fransoo dans le secteur des Battlefords.

Nos récoltes sont pour le moins médiocres Une citation de :Daryl Fransoo, président de l'Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien

Selon lui, les précipitations sont 40 % moindres qu’au cours d'une année moyenne. C'est désespérant. Il a fait 30 °C tous les jours pendant une semaine environ. Les choses ne s'arrangent pas , constate-t-il.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, les températures dans la majeure partie de la province devraient rester supérieures à 30 °C pendant une bonne partie de la semaine prochaine.

Cette vague de chaleur devrait être de longue durée et assez intense , affirme la météorologue d'Environnement Canada Terri Lang, ajoutant que des records de température pourraient être battus la semaine prochaine.

Présence de sauterelles

Comme si cela ne suffisait pas, les sauterelles, qui aiment la chaleur, rongent maintenant les cultures.

On nous signale la présence de sauterelles dans certaines cultures céréalières, notamment dans l'orge. Cela n'arrange pas les choses non plus , indique Kaeley Kindrachuk, spécialiste de la vulgarisation agricole au ministère de l'Agriculture, qui produit le rapport sur les cultures.

Elle ajoute que les terres agricoles du sud-est de la Saskatchewan, autour d'Estevan et au sud-est de Regina, sont l'une des rares régions où l'humidité est présente.

Le chef du NPD de la Saskatchewan Ryan Meili et le porte-parole en matière d'agriculture Trent Wotherspoon demandent au gouvernement d’offrir un soutien réel aux producteurs et éleveurs de bétail de la province.

Selon l’opposition officielle, les deux associations ont demandé de l’aide cette semaine au gouvernement de Scott Moe.

Une ligne téléphonique d’urgence pour les agriculteurs est offerte 24 heures sur 24. Pour obtenir du soutien psychologique, il faut composer le 1- 800- 667 -4442.

Avec les informations de Colleen Silverthorn