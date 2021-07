Feux dans les Premières Nations : sensibilisation et amélioration des infrastructures

La Nation Nishnawbe Aski (NAN) et les chefs de l’Ontario ont fait part de leur priorité en matière de prévention des incendies dans les Premières Nations de la province à la suite d’un rapport du Bureau du coroner en chef de l’Ontario qui fait un lien entre les mauvaises conditions de logements et les effets dévastateurs des feux.

Le grand chef de NANNation Nishnawbe Aski , Alvin Fiddler, et le chef régional de l’Ontario, Glen Hare, demandent davantage de sensibilisation et d’éducation à travers le programme Amber, nommé en mémoire d’Amber Strang, la plus jeune des victimes d’un incendie à Pikangikum en mars 2016.

MM. Fiddler et Hare souhaitent aussi un modèle standardisé pour les services d'incendie et que les conditions de logements respectent les normes provinciales.

Le groupe d’étude du coroner en chef de l’Ontario sur les décès dus aux incendies dans les collectivités des Premières Nations a examiné les décès causés par des incendies dans une vingtaine de communautés lors des dix dernières années.

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario a lancé cet examen après le feu à Pikangikum en 2016 et un autre dans la Première Nation oneida de la Thames, près de London, en décembre de la même année.

Ces deux incendies ont fait un total de 14 victimes, dont 7 enfants.

Le grand chef de la nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, représente les intérêts de 49 Premières Nations du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Dans le rapport publié ce mois-ci, le groupe souligne notamment que les enfants dans les Premières Nations ont un taux de mortalité lié aux incendies 86 fois plus élevé que les enfants allochtones en Ontario.

Il en ressort aussi que les communautés autochtones qui ne sont pas reliées au réseau routier provincial comptent le plus grand nombre de feux et de décès.

On apprend également que 86 % des résidences et autres bâtiments qui ont été la proie des flammes ne disposaient pas d’un détecteur de fumée fonctionnel.

Ce rapport du coroner en chef confirme ce que nos leaders disent depuis des années , a déclaré par voie de communiqué Alvin Fiddler.

Tout le monde devrait pouvoir aller se coucher et s'attendre à voir sa famille le matin, et il est inacceptable que nos enfants courent un tel risque. Une citation de :Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

De son côté, Glen Hare n’est pas surpris par les faits saillants du rapport.