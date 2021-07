Quatre personnes à la rue à la suite d’un incendie à Hawkesbury

Les pompiers du service d’incendie de la Ville de Hawkesbury ont été dépêchés sur les lieux vers 8 h 30, mercredi.

Ils ont reçu l'aide de leurs homologues du Canton de Champlain et du Village de Grenville, au Québec, qui ont été appelés en renfort.

En tout, une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes.

Les pompiers ont adopté une stratégie défensive pour protéger le bâtiment voisin qui abrite un restaurant. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Quatre personnes habitaient l’immeuble qui comportait trois logements locatifs répartis sur deux étages.

Les sinistrés sont sains et saufs et on ne rapporte aucune blessure. La Croix-Rouge canadienne a été dépêchée sur les lieux pour leur venir en aide.

Un des résidents, Christos Stravoulis, qui vit sur place depuis cinq ans et demi, raconte avoir tout perdu : Ce matin, je me suis levé comme chaque matin, j'ai sorti les animaux, on a pris le café, on a parlé [...]. À un moment donné, la dame en haut est venue cogner et m'a demandé si je ne sentais pas quelque chose de brûler. J'ai regardé, mais je ne voyais rien. [...] Puis, finalement, j'ai vu de la boucane [...], j'ai paniqué [...] puis on est sorti [...] et tout a brûlé. [...] Comme un château de cartes, tout s'est écroulé. C'est fini. [...] Toutes les choses sentimentales ont brûlé.

Les pompiers ont adopté une stratégie défensive pour notamment protéger le bâtiment voisin qui abrite un restaurant.

C'est présentement dangereux pour les pompiers de s'en aller à l'intérieur au risque de rester pris à l'intérieur , a expliqué le capitaine Daniel Gascon du service des incendies de la Ville de Hawkesbury. On essaie de faire en sorte que le feu ne se propage pas à la bâtisse voisine qui est un restaurant. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas plus de perte.

La circulation locale a été perturbée en raison du travail des pompiers. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

On évalue les dommages entre 400 000 et 500 000 dollars. Le capitaine Daniel Gascon du service des incendies de la Ville de Hawkesbury juge que l'immeuble à logements est une perte totale.

Il rappelle l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée en bon état de fonctionnement.

L’origine de l’incendie demeure inconnue pour l’instant. Le Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario a été appelé à enquêter pour déterminer la cause du brasier.

Avec les informations de Denis Babin