COVID-19 : aucune nouvelle infection à Ottawa, dans l'est ontarien et en Outaouais

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, on ne rapporte aucune nouvelle infection à la COVID-19 tant à Ottawa qu’en Outaouais et dans l'est ontarien, mercredi.

Dans ses données quotidiennes, Santé publique Ottawa (SPO) confirme que le nombre total d’infections demeure stable à 27 730. SPOSanté publique Ottawa ne rapporte, par ailleurs, aucun nouveau décès.

Depuis février 2020, 592 personnes ont perdu la vie à Ottawa après avoir contracté le virus.

Dans la capitale fédérale, les autorités de la santé rapportent 25 cas actifs et une seule hospitalisation. Le nombre de cas actifs a diminué de huit cas depuis mardi. Deux éclosions sont toujours en cours.

La campagne de vaccination continue d'aller bon train. Au total, 752 233 personnes ont reçu leur première dose et 526 804 résidents sont totalement vaccinés. À Ottawa, 60 % des résidents de 18 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin et 82 % en ont reçu une.

SPOSanté publique Ottawa rapporte par ailleurs qu'un nouveau cas du variant Delta a été confirmé sur son territoire, pour un total de 30 cas jusqu'à aujourd'hui.

Toujours aucun cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) ne rapporte toujours aucun cas depuis le début de la semaine. Au total, 4729 personnes ont été contrôlées positives à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Trois cas sont toujours actifs, mais aucun décès ni hospitalisation ne sont enregistrés.

Selon les données publiées sur le site du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , 77 % des résidents de l'est ontarien ont reçu une première dose de vaccin, et 45 % ont reçu leurs deux doses.

À l'échelle de la province, l'Ontario recense moins de 200 nouveaux cas de coronavirus pour le sixième jour de suite. Santé publique Ontario confirme 153 nouvelles infections et sept décès de plus, mercredi.

Au cours de la dernière semaine, le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario a été de 164, comparativement à 216, il y a une semaine.

Aucun cas en Outaouais, une première

Si ce n'est pas la première fois qu'Ottawa et l'est ontarien ne rapportent aucune nouvelle infection à la COVID-19, il s'agit d'une première en Outaouais, mercredi.

La veille, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais n'en rapportait qu'un seul.

Depuis le début de la pandémie, 12 572 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais et 215 ont perdu la vie, un nombre stable depuis le 2 juillet dernier.

Mercredi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais indique que la couverture vaccinale, en date du 14 juillet, est de 67,5 % pour la première dose et de 40,4 % pour la deuxième dose.

Il reste 25 600 personnes à vacciner pour atteindre la cible de 75 % de la population de l'Outaouais vaccinée , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Le tableau de la couverture vaccinale par groupe d'âge en date du 14 juillet 2021, Outaouais vs Québec Photo : Gracieuseté CISSS de l'Outaouais

Les autorités sanitaires du Québec recensent de leur côté, 75 nouveaux cas confirmés de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 376 044 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

La santé publique ne rapporte par ailleurs aucun nouveau décès au cours des dernières 24 heures.

Le bilan des pertes de vie attribuées à la COVID-19 depuis l’arrivée de la pandémie s’établit à 11 231.