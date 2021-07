Internet haute vitesse : 22 localités de la Capitale-Nationale bientôt branchées

Les gouvernements provincial et fédéral fourniront une somme de 19,7 millions de dollars à Vidéotron, propriété de Québecor, pour soutenir le déploiement des services. L'entreprise investira de son côté 2 millions, pour un total de 21,7 millions.

Cela devrait permettre aux résidents de 22 localités réparties dans 5 municipalités régionales de comté (MRC) et dans la Communauté métropolitaine de Québec d’être finalement branchés.

Dans les prochaines semaines, Vidéotron fera un inventaire des régions visées afin d’établir le nombre exact de foyers qui n’ont toujours pas accès à Internet haute vitesse.

Les municipalités de plusieurs secteurs de la Capitale-Nationale se battent depuis longtemps pour obtenir accès à Internet haute vitesse.

Un non-sens

Selon la vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, la pandémie a encore plus mis en évidence la nécessité d’accomplir le branchement le plus rapidement possible.

Quand on pense qu’en 2021, il y a des endroits qui n’ont pas encore Internet [haute vitesse], ça n’a pas de bon sens. Ça n’avait pas de bon sens avant la pandémie, et ça en a encore moins après la pandémie , a-t-elle affirmé.

Gilles Bélanger, Jean-Yves Duclos, Geneviève Guilbault et Pierre Karl Péladeau ont participé à l'annonce. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Selon le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, il manquait jusqu'ici de volonté politique pour réaliser ce projet de branchement, qui nécessite des investissements majeurs.

Derrière la fibre optique, il y a des tonnes d’équipements pour justement nous assurer que nous puissions avoir des réseaux avec la robustesse nécessaire , a-t-il précisé.

Cette annonce découle de l'Opération haute vitesse déclenchée en mars dernier, dans laquelle les gouvernements se sont engagés à investir, à parts égales, 826,3 millions de dollars. L’objectif est de brancher 148 000 foyers.

Pour ce faire, des ententes ont été conclues avec six des plus grandes compagnies de télécommunications présentes dans la province.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette