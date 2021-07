Un mouvement contre les règles sanitaires prend de l'ampleur en Estrie

Sur la carte, on retrouve des émoticônes souriants affichant les lieux où il est possible de ne pas porter de masque, selon ses auteurs. Certaines entreprises s’y retrouvent sans leur consentement alors que d'autres défient les règles ouvertement.

Ces dernières posent une affiche sur leur vitrine abordant le même personnage que la santé publique, seulement, sans le masque. Ici, je porte un sourire laisse la liberté au client de ne pas porter de masque de procédure bien qu’il soit toujours obligatoire.

À l'heure actuelle, on retrouve moins d'une vingtaine de commerces de Sherbrooke inscrits sur la carte. Toutefois, quelques entreprises interpellées par Radio-Canada ont indiqué qu'elles ne s'étaient se dissociaient du mouvement.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) constate que le mouvement prend de l'ampleur depuis une semaine. Plusieurs commerçants auraient d'ailleurs posé l'affiche en question.

Selon le porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke , Samuel Ducharme, une majorité d'entre eux sont conscients que c'est un appel à bafouer les règles de la santé publique.

Le lieutenant Carl Pépin de la Régie de police de Memphrémagog qualifie ce mouvement de vague depuis la semaine dernière. Certaines personnes ont profité du fait qu’il y avait un assouplissement dans les mesures sanitaires en vigueur pour faire croire que le masque n’était plus obligatoire dans les lieux publics.

Quelques commerces ont été rappelés à l’ordre. Mardi, on a avisé trois commerces qui se sont affichés ouvertement en faveur de la liberté de porter le masque ou non , a rapporté le lieutenant Pépin

Les commerçants nous rapportent, de plus en plus, des clients impatients qui veulent entrer sans masque en croyant ou en disant faussement que le masque n’est plus nécessaire.

Une citation de :Carl Pépin, lieutenant de la Régie de police de Memphrémagog