Promenade Samuel-De Champlain : une phase 3 dans les coûts et les délais

Les travaux de construction de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain vont bon train. Malgré la pandémie et l’augmentation des prix de certains matériaux, le maître d’ouvrage du projet, la Commission de la capitale nationale (CCN), s’attend à terminer les différents aménagements à l’intérieur des délais et des coûts prévus.

Évaluée à 193,3 millions de dollars, la phase 3 comprend notamment l’aménagement de trois stations sur une distance de 2,6 km, entre les côtes de Sillery et Gilmour, soit les stations de la Côte, de la Plage et de la Voile.

Si l’année 2020 a principalement été marquée par le début des travaux visant à déplacer le boulevard Champlain et la voie ferrée qui longeait le fleuve Saint-Laurent, 2021 donne le coup d’envoi des travaux d’aménagement paysager et récréatif.

Amorcés l'an dernier, les travaux de construction de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain devraient être menés à terme en 2023 (archives). Photo : CCN

La construction d’une plage, d’un bassin de baignade et d’un miroir d’eau risque de particulièrement retenir l’attention.

Les travaux avancent rondement

En entrevue à l’émission Première Heure mercredi matin, l’urbaniste Philippe Plante, qui occupe le poste d'adjoint exécutif à la présidente et directrice générale de la CCNCommission de la capitale nationale , a indiqué que les travaux progressaient à un bon rythme.

La station de la Côte va être complétée en grande partie l'été prochain [tout comme] la station de la Voile, du côté est du projet, [qui seront] accessibles dans le courant de l'été prochain. Ce sont des travaux qui avancent rondement , a commenté M. Plante.

Il a mentionné que le paysage dans le secteur allait continuer d’évoluer au cours des prochains mois avec le début de la construction du pavillon de la côte de Sillery et de celui situé près du Yacht Club de Québec.

La construction de la station de la Plage a commencé au début de l'année (archives). Photo : Commission de la Capitale-Nationale

L’érection du pavillon des baigneurs, à la station de la Plage, est bien avancée et devrait être terminée au tout début de l’année 2022 .

Respect du budget

Philippe Plante a par ailleurs précisé que le projet de la phase 3 avait jusqu’ici été épargné par la hausse marquée des coûts de certains matériaux de construction depuis le début de la pandémie.

Plusieurs des appels d'offres avaient été confiés avant la pandémie. Ça nous a aidés. Sinon, certains [coût sont] plus hauts, d'autres plus bas. Au final, on reste dans l'enveloppe budgétaire du projet. On s'en sort très bien , s’est réjoui l’urbaniste.

Il a par ailleurs mentionné que le boulevard Champlain allait progressivement retrouver ses deux voies de circulation par direction au fur et à mesure de l’avancement des travaux.