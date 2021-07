Deux chorégraphes de Lévis en nomination aux prix Emmy

Marie-Odile Haince Lebel et Caroline Lemieux du studio District.Mao sont en nomination au gala américain de la télévision dans la catégorie « Chorégraphie exceptionnelle pour une variété ou une téléréalité ».

Cette nomination vient à la suite de leur passage au concours télévisé World of dance. Trois de leurs routines ont retenu l’attention de l’Académie. Pour Marie-Odile Haince Lebel qui est aussi directrice du studio District.Mao, c’était une surprise totale. Quand on participe à des émissions de télé comme ça, on est vraiment loin de se douter qu’on va avoir une nomination aux Emmy’s!

Les numéros en nomination mettaient en vedette les jeunes danseurs de la troupe hip-hop The Young Cast. Ce qui est impressionnant pour nous, c’est d’être nominées pour notre travail, mais qu’on a fait avec des danseurs quand même amateurs, ajoute la chorégraphe, même s’ils étaient très professionnels pour leur jeune âge. La dizaine de jeunes est âgée de 14 et 17 ans. Dans la catégorie, les autres nommés sont de réputés danseurs professionnels.

Quelques heures après avoir appris la nouvelle, elle est toujours sous le choc. On n'est pas encore descendu de notre nuage , lance Marie-Odile. Cette nomination pourrait avoir des retombées positives sur l’entreprise. Je pense qu’il va y avoir bien des portes qui vont s’ouvrir pour nous du côté de Los Angeles. On va voir!

Pour le studio de danse, cette reconnaissance arrive à point. Comme plusieurs secteurs culturels, la pandémie a ébranlé le milieu de la danse. District.Mao avait de nombreux contrats à l’international. Ces dernières années, elles ont travaillé en Chine et en France. Leurs troupes ont aussi participé à des championnats du monde et deux fois à l’émission America’s got talent.

Les prix Emmy se tiendront le 19 septembre prochain sur la chaîne CBS.

Avec les informations de Patricia Tadros