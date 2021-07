Windsor présente son plan de retour aux services réguliers de la Ville

L'étape 3 permet l'ouverture d'un plus grand nombre de services et de commodités, et la Ville va intensifier ses services et ses programmes dans les semaines , indique la Municipalité dans un communiqué mercredi.

Les services municipaux offerts sur le site de l'hôtel de ville vont continuer d'être accessibles sur rendez-vous préférablement.

Les centres récréo-sportifs

La location des gymnases et autres installations municipales va reprendre le 19 juillet en fonction de la demande et de la capacité, en commençant par le complexe récréatif Capri, puis en s'étendant aux autres installations.

Selon les normes de la province de l'étape 3 du déconfinement, les installations sportives et récréatives intérieures, y compris les gymnases, pourront rouvrir à 50 % de leur capacité ou à un maximum de 1000 personnes, selon le chiffre le plus bas.

Quant à la programmation des activités récréatives, elle reprendra le 13 septembre prochain, tout d'abord au centre WFCU et au centre récréo-sportif Capri.

Elle doit s'étendre par la suite aux autres installations en fonction de la demande.

Le centre aquatique de Windsor en Ontario Photo : Radio-Canada / Rébecca Salomon

Patinoires et piscines

L'accès à une patinoire sera possible à compter du 24 juillet au centre Forest Glade.

À compter du 7 septembre, du temps de glace sera disponible au centre WFCU, au centre récréo-sportif Capri et au centre Adie Knox.

Les activités aquatiques seront à nouveau proposées au centre aquatique du centre-ville et au centre WFCU à compter du 13 septembre.

Les piscines extérieures fermeront le 5 septembre.

Musées et événements culturels

Les musées rouvriront à l'automne avec des limites de capacité actualisées.

Dans le cadre de l'étape 3, la province autorise les musées, les aquariums, les casinos et les salles de bingo à fonctionner à 50 % de leur capacité à l'intérieur et à 75 % à l'extérieur.

La Ville envisage par ailleurs d'aller de l'avant avec l'événement Open Streets le 19 septembre dans un format aménagé qui répondra aux normes de la province.

Cet hiver, le festival Bright Lights pourrait aussi avoir lieu au mois de décembre.

Transports en commun

Les autobus de Transit Windsor vont continuer à fonctionner selon l'horaire amélioré du samedi jusqu'à la rentrée scolaire.

Pour la suite, la compagnie de transport consulte actuellement les établissements d'enseignement pour aménager ses horaires.