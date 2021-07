Les États-Unis commenceront fin juillet à évacuer les Afghans qui les ont aidés

Washington lance [une] opération pour aider à la relocalisation des Afghans intéressés et éligibles ayant aidé les États-Unis et leurs alliés , et qui ont fait une demande de visa spécial, selon cette source, qui rappelle qu'il s'agissait d'une promesse du président Joe Biden.

Les vols au départ de l'Afghanistan commenceront la dernière semaine de juillet pour les candidats au programme de visa spécial déjà enregistrés , a poursuivi ce haut responsable.

La source n'a pas donné de détails sur les dates ni la destination de ces vols, pas plus que sur le nombre de personnes qui pourraient être concernées.

Les troupes américaines prévoient de boucler leur retrait d'Afghanistan le 31 août, après avoir passé vingt années dans le pays, la plus longue guerre jamais menée par les États-Unis.

Le départ programmé des derniers militaires a ravivé les inquiétudes des interprètes et autres Afghans ayant assisté l'armée américaine, qui craignent des représailles de la part des talibans.

Ces derniers multiplient les offensives et ont pris le contrôle de vastes territoires ruraux dans le pays.