Il y a eu 14 hospitalisations à la suite de vaccins ARN au N.-B.

Depuis le début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick a administré plus de 814 000 doses de vaccin ARN messager, soit le Pfizer et le Moderna. De ce nombre, il y a eu 14 personnes qui ont été hospitalisées à la suite d’effets secondaires selon les données de la santé publique.

La santé publique indique qu’il y a eu cinq hospitalisations à la suite de l’administration du vaccin de Moderna et neuf de celui de Pfizer-BioNTech. Aucune hospitalisation liée à l'administration de la deuxième dose d'un vaccin à ARNm n'a été signalée.

D'ailleurs, aucune personne n'est morte en lien avec un vaccin ARN.

Cette nouvelle donnée n’inquiète pas la pharmacienne Marie-Claude Cyr, propriétaire du Familiprix de Paquetville. La statistique est bonne. Sur autant de doses, on a eu très peu de cas problématiques.

Selon elle, dans une campagne massive de vaccination, les exceptions existent.

La perfection n’existe pas. Il va falloir gérer quelques réactions qui sont plus sévères, mais l’important c’est d’en être au courant.

Marie-Claude Cyr est pharmacienne à Paquetville. Sa pharmacie vaccine entre 60 et 80 personnes par semaine. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Elle comprend toutefois que pour les 14 personnes hospitalisées, la perspective est différente. Cependant, dans l’ensemble cette statistique montre qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter selon elle.

Une information ce n’est pas quelque chose qui doit faire peur. C’est quelque chose à prendre en compte pour que, si ça nous arrive, on puisse réagir rapidement.

Elle souligne qu’il faut aussi souligner le fait que sans vaccination, il y aurait eu davantage d’hospitalisations, cette fois-ci à cause de la COVID-19 directement. On en a quand même sauvé plusieurs de la COVID-19.

La santé publique continue de garder sa confiance envers les vaccins Pfizer et Moderna. Santé Canada autorise les vaccins après un examen scientifique indépendant et approfondi de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité , indique le porte-parole du gouvernement par courriel.

Pour sa part, le vaccin AstraZeneca n’est plus offert comme première dose au Nouveau-Brunswick depuis le mois de mai. Une personne en est morte dans la province.