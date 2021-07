Les nouveaux espaces à l’urgence de l’hôpital de Gaspé inaugurés

Après près deux ans de travaux, les nouveaux secteurs de l'urgence et de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Gaspé ont été inaugurés mercredi par le ministre responsable de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien.

Le projet de 31,7 millions $ consistait à doubler l’espace de l'urgence et de l'unité des soins intensifs. Un agrandissement d'un peu plus de 2200 mètres carrés, situé dans le secteur nord-ouest de l'hôpital, a été réalisé pour l'occasion.

Selon le communiqué du gouvernement, les nouveaux espaces de l'urgence permettent d'accueillir sept civières d'observation, dont une en isolement respiratoire, une adaptable pour la santé mentale et une adaptable pour la pédiatrie. Ils accueillent également une aire de choc qui comprend une civière, une salle de chirurgie mineure et cinq salles d'examen polyvalentes .

Une chambre en soins intensifs. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Pour Chantal Duguay, la présidente directrice-générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, ces investissements sont bénéfiques et auront des impacts autant sur les patients que sur le personnel.

C'est positif parce que la population va recevoir des services dans des endroits beaucoup plus adaptés, plus modernes, avec des équipements de haute technologie, dans des endroits beaucoup plus spacieux, qui respectent toutes les mesures de prévention des infections , explique-t-elle.

Le projet a été financé à hauteur de 30,6 millions $ par le ministère de la Santé et des Services sociaux et 1,1 million $ par le CISSS de la Gaspésie.

Avec les informations de Marguerite Morin.