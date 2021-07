Des pluies torrentielles provoquent d'importantes inondations en Europe

Associated Press

Des orages ont causé des inondations dans le centre et l'ouest de l'Europe au cours de la nuit de mardi à mercredi, et la pluie continue de tomber à plusieurs endroits.

Au moins un homme est porté disparu après avoir été emporté par le courant dans l'est de l'Allemagne.

Les recherches pour le retrouver ont repris mercredi matin à Jöhstadt, dans l'État de Saxe. L'agence de presse DPA rapporte qu'il tentait de protéger sa propriété de la crue des eaux quand il a été emporté.

Le comté de Hof, près de la frontière orientale avec la République tchèque, a lancé une alerte tard mardi, alors que des sous-sols se remplissaient d'eau, que des arbres étaient déracinés et que plusieurs secteurs étaient privés d'électricité.

Le service météorologique allemand dit que la région a reçu 80 litres d'eau par mètre carré en l'espace de 12 heures.

Les pluies torrentielles ont entraîné des crues fortes et rapides des cours d'eau qui ont débordé dans les villes. Photo : Reuters / LEON KUEGELER

À Hagen, les pompiers ont dû secourir plusieurs automobilistes dont la voiture était prisonnière des eaux sous un viaduc inondé. Des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montrent les rues inondées de cette ville de l'ouest de l'Allemagne.

À Mettmann, les secouristes ont dû soutenir la tête d'une femme coincée sous un arbre tombé pour l'empêcher de se noyer, pendant que les pompiers s'activaient pour la libérer. Les résidents de la ville voisine d'Erkrath ont été prévenus de ne pas prendre de douche et de ne pas utiliser leurs laveuses, puisque le système d'égouts déborde à cause de la pluie.

En République tchèque, les pompiers ont reçu 800 appels pour des incidents allant d'arbres tombés à des sous-sols inondés. Une autoroute qui relie la capitale, Prague, à l'est du pays a été partiellement inondée pendant la nuit. Des milliers de clients étaient privés d'électricité mercredi.

De la Belgique aux Pays-Bas

Des inondations ont aussi frappé la Belgique et les Pays-Bas voisins.

De la boue a envahi des maisons dans l'est de la Belgique, quand des pluies diluviennes sont tombées sur les collines des Ardennes. Le centre balnéaire de Spa, tout près de la piste de Formule 1 du même nom, a vu ses rues transformées en rivières par l'eau qui arrivait des collines qui l'entourent.

Les rues de la ville de Spa, en Belgique, ont été envahies par les eaux. Photo : AP / Valentin Bianchi

Des voitures ont été empilées les unes sur les autres et des caveaux ont été inondés, mais on ne rapporte pas de blessures graves.

Les autorités météorologiques belges ont lancé une alerte rouge mercredi pour le secteur de Liège, à une centaine de kilomètres à l'est de Bruxelles, où on attend en une seule journée plus de pluie que ce qui tombe normalement en un mois l'été. Les précipitations devraient durer jusqu'à vendredi.

Les responsables de la province de Limbourg, dans le sud des Pays-Bas, ont prévenu que la pluie transformera des ruisseaux en torrents dangereux. Ils ont demandé à la population de s'en tenir loin. On a conseillé aux plaisanciers d'éviter la rivière Maas, en raison des courants puissants et des débris à la dérive.

Les médias néerlandais ont montré le sauvetage de gens prisonniers d'un moulin historique inondé.

Des rivières gonflées devraient déborder de leurs plaines inondables cette semaine, ce qui est très inhabituel en été. Cela se produit plus fréquemment au printemps, quand des rivières comme le Rhin et la Maas sont gonflées par la fonte des neiges.

Les autorités suisses en alerte

Plusieurs routes inondées ont dû être fermées en Suisse, comme ici, près de Maschwanden. Photo : Reuters / ARND WIEGMANN

En Suisse, les dirigeants ont haussé au niveau maximum l'avertissement d'inondation sur le lac Lucerne et ont interdit tout transport de marchandises.

Les météorologues allemands prédisent d'autres orages puissants dans l'ouest et le centre du pays d'ici jeudi. Les précipitations pourraient atteindre 200 litres par mètre carré.

Le service météorologique français a lancé des alertes mercredi pour cinq régions du nord-est de l'Hexagone. La plupart du territoire français vit pour le moment un été inhabituellement frais et pluvieux.

Au même moment, des portions du sud-est de l'Europe cuisent sous une canicule. Le mercure atteignait mercredi entre 35 et 37 degrés Celsius en Albanie et dans le Kosovo voisin.

On ne rapporte pas pour le moment de décès en lien avec la chaleur. Les responsables recommandent fortement à la population, et surtout aux enfants et aux aînés, de rester à la maison pendant la journée.