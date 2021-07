EN DIRECT à 14 h : le Manitoba annonce la phase 2 de son plan de réouverture

Depuis une semaine déjà, les autorités sanitaires de la province laissent entrevoir que la phase 2 du plan provincial sera mise en œuvre plus tôt que prévu, étant donné que le Manitoba a dépassé les cibles de vaccination requises.

Le 10 juin, le premier ministre Brian Pallister a annoncé son plan « 4-3-2-Un bel été », qui appelait les Manitobains à sauver leur été en se faisant vacciner en grand nombre.

Le plan initial indiquait ainsi que, si des cibles de vaccination étaient atteintes, la capacité d’accueil des établissements allait graduellement augmenter.

La première phase du déconfinement est entrée en vigueur le 26 juin, permettant entre autres aux bars, restaurants, salles de sport et salons de coiffure de rouvrir, et aux Manitobains de recevoir jusqu’à 10 personnes chez eux à l'extérieur.

La capacité d’accueil des établissements est alors passée de 10 % à 25 % et elle devrait s’établir à 50 % pour la deuxième phase.

La deuxième étape, qui était prévue la longue fin de semaine du mois d’août, exige que 75 % de la population âgée de 12 ans et plus ait reçu une première dose de vaccin et que plus de 50 % aient reçu la deuxième dose.

Jusqu’ici, 76,5 % des Manitobains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin, et 57,8 % ont reçu deux doses, selon le tableau de bord de vaccination du Manitoba.

La troisième étape de la réouverture est pour le moment prévue à la fête du Travail, si les cibles de vaccination requises sont atteintes.

Radio-Canada Manitoba diffuse ce point de presse en direct.

Détails à venir.