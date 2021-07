La ministre des Relations avec les Autochtones et le Nord du Manitoba a démissionné

La ministre manitobaine des Relations avec les Autochtones et le Nord, Eileen Clarke, a remis sa démission vendredi au premier ministre Brian Pallister.

Eileen Clarke a confirmé dans un courriel qu’elle avait démissionné à la suite des récents commentaires de Brian Pallister au sujet de la colonisation du Canada.

L’ancienne ministre n’a pas pour autant précisé à quel commentaire exactement elle faisait allusion.

Mercredi dernier, lors d’un discours où le premier ministre du Manitoba s’adressait aux Manitobains en colère après la découverte des restes d’enfants dans plusieurs pensionnats pour Autochtones, il avait affirmé que la colonisation du Canada avait été menée avec de bonnes intentions.

Les gens qui sont venus dans ce pays avant qu'il ne soit un pays, et depuis, ne sont pas venus ici pour détruire quoi que ce soit. Ils sont venus ici pour construire , avait-il déclaré.

De nombreux observateurs ont qualifié cette sortie de M. Pallister d'insensible, soulignant que les propos du premier ministre ne tiennent pas compte de l’histoire.

À l’assemblée législative depuis 2016

Dans son courriel, Eileen Clarke affirme qu’elle ne s’exprimera pas davantage sur sa démission pour le moment afin de ne pas perturber l’élection à la chefferie de l’Assemblée des Premières Nations du Manitoba qui a lieu ce mercredi.

Eileen Clarke a été élue pour la première fois en 2016 dans la circonscription Agassiz sous la bannière des progressistes-conservateurs. Elle a d’abord été ministre des Relations avec les Autochtones et les Municipalités, avant que le nom du portefeuille change et devienne le ministère des Relations avec les Autochtones et le Nord.

Elle a été réélue lors de l’élection du 10 septembre 2019.