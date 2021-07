Un grand parc urbain souhaité pour Sainte-Anne-des-Monts

Après les réfections de plusieurs millions de dollars de la Maison de la culture, l'aréna et l'aéroport, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts veut se lancer dans un autre projet d’envergure. Un budget a été accordé à une firme spécialisée pour étudier la possibilité de concevoir un grand parc urbain.

La Ville aimerait que les familles de la région et les touristes puissent circuler facilement et en sécurité entre quatre sites : le Jardin du souvenir, le parc Multisport, le parc du Petit-bois et l’Espace récréatif quatre saisons.

En ce qui concerne les coûts du projet, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, ne les connaît pas encore puisque la Municipalité n'en est qu'aux balbutiements pour créer ce parc. M. Deschênes croit que le projet pourrait se chiffrer entre 5 et 10 millions de dollars.

Le parc multisport de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le maire ajoute qu'il est réaliste de penser que le grand parc urbain pourrait être réalisé d’ici 3 à 5 ans.

Mais avant tout, il faut d'abord que la firme chargée de concevoir l'étude termine son mandat. Les premiers résultats sont attendus d'ici décembre.

Créer un endroit attirant

Simon Deschênes veut créer un endroit qui attirera les regards.

Avoir un lieu extraordinaire, ça se fait ailleurs, donc c’est le tour de Sainte-Anne-des-Monts maintenant. Une citation de :Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Il y a sur l'Espace récréatif 4 saisons, des terrains pour les amateurs de soccer. L'hiver, le site est glacé et transformé en patinoire. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les sites sont assez près les uns des autres ce qui laisse penser que le projet serait simple à réaliser.

Mais il y a tout de même des obstacles à contourner : d’abord la route 132, mais surtout, la rivière à saumon.

Pour le directeur général de la Ville, ce sont des contraintes surmontables. Mais des contraintes techniques qui ont déjà été surmontées dans bien d’autres endroits. On parle de passerelle piétonnière d’une certaine distance au-dessus d’une rivière sans pilotis au centre. C’est des choses qui existent. C’est des choses qui coûtent de l’argent, mais qui existent.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes (à gauche), et le directeur général de la Ville, Martin Richard (à droite), discutent dans le Jardin du souvenir. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce qui coûte de l'argent aussi, c'est de multiplier les activités sur les sites comme le désirent les responsables.

Par exemple, le maire songe à installer une scène de spectacle permanente et un débarcadère pour les activités nautiques. Je vois notamment une très grande piste cyclable qui ferait le grand pourtour du grand terrain, la passerelle au-dessus de la rivière , ajoute-t-il.

Les quatre parcs ont une chose en commun : ils longent tous la rivière Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il assure que les organismes et groupes de citoyens seront consultés pour aider à bonifier les idées et à concrétiser le plan de développement de ce grand quadrilatère-là , précise l'élu.

Le maire et la directeur général assurent qu'il ne s'agit pas d'unprojet électoral pour les élections prévues en novembre prochain. Ils expliquent que le projet nommé Quadrilatère est inscrit dans la vision triennale de la Ville et un budget a été adopté par le conseil municipal pour démarrer les études.