Ottawa pressé de rouvrir les frontières aux voyageurs internationaux

Le groupe, qui inclut les principaux acteurs de l’industrie du transport aérien, des chambres de commerce, des chaînes d’hôtel, des compagnies aériennes et des organisateurs d’événements, dit croire que la campagne de vaccination est suffisamment avancée au Canada pour aller de l'avant.

Cette réouverture réclamée de la frontière aux voyageurs internationaux engage directement le leadership du premier ministre canadien Justin Trudeau, a plaidé le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

Le 21 juillet, il faut rouvrir la frontière avec les Américains pour les doubles vaccinés , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’aéroport international Montréal-Trudeau mercredi matin. Et il faut dès maintenant annoncer que les visiteurs internationaux […] doubles vaccinés puissent rentrer au Canada , a-t-il poursuivi.

Évidemment, ça prendra un certain délai pour s’ajuster, l’aéroport ne peut pas se virer sur un dix sous, mais il faut lancer ce message maintenant : c’est du leadership direct et la personne qui est responsable de cette décision, c’est le premier ministre du Canada.

C'est clair que derrière des portes closes, il y a des discussions. Le problème, c'est que ça n'aboutit pas. [...] Ça prend le leadership. Une citation de :Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Selon M. Leblanc, Ottawa est fortement en retard par rapport à d'autres pays, et il doit agir avant que des élections ne viennent ralentir les activités de l'administration fédérale, et que des enjeux électoraux ne viennent accaparer l'attention des politiciens.

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, déplore qu’Ottawa n’offre pas la prévisibilité souhaitée par les acteurs de l’industrie. Il réclame un plan de réouverture des frontières harmonisé avec les autres grands pays industrialisés de la planète.

Assez, c’est assez! Les PME, les grandes entreprises dans le secteur du tourisme ont déjà attendu assez longtemps. Il est temps maintenant, avec l’effort des Canadiens qui sont doublement vaccinés, d’ouvrir les frontières. Une citation de :Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal

Soutenant lui aussi que le Canada est à la traîne en matière de reprise du tourisme, M. Lalumière dit notamment craindre que des associations internationales qui s’interrogent sur la tenue de congrès en 2022 ne boudent Montréal devant l’incertitude ambiante.

Des voyageurs attendent près d'une clinique de dépistage à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des assouplissements réclamés

Selon Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal, le milieu aéroportuaire a aussi besoin de prévisibilité pour avoir le temps d'accueillir de la main-d'œuvre supplémentaire. Il réclame en outre des assouplissements aux mesures de contrôle des passagers entièrement vaccinés.

Vous arrivez de l’étranger, vous êtes un Canadien doublement vacciné, vous avez fait un test PCR 72 heures avant de partir, certifiant que vous n’avez pas de symptôme et pas de COVID. Vous arrivez au Canada, et vous avez quoi? Un autre test qui vous attend à l’arrivée! , a-t-il illustré.

Lorsqu’on aura 2000 ou 3000 passagers en [période de] pointe, ce sera impossible de tester tous ces gens-là sans qu’il y ait sans de nombreuses heures d’attente pour ces gens, qui reviennent de voyage et qui seront fatigués. Une citation de :Philippe Rainville, PDG d'Aéroports de Montréal

Le président-directeur général d’Aéroports de Montréal, Philippe Rainville. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le simple fait d’appuyer sur le bouton ON entraînera le chaos , a prévenu M. Rainville, qui dit tout de même confiant qu'Ottawa saura agir de façon appropriée. On ne peut pas attendre plus longtemps. Le mois d'août est vital dans notre industrie, et le tourisme est vital pour Montréal et sa vitalité.

Christophe Hennebelle, vice-président des ressources humaines et des affaires publiques chez Transat, fait aussi valoir que le temps presse pour les compagnies aériennes, qui font face à une situation dévastatrice après que leurs avions ont été essentiellement cloués au sol pour 10 des 16 derniers mois.

La vaccination, évidemment, est la clé de la reprise des activités normales, et les Canadiens ont fait leur part. Mais le retour à la normale qui nous a été promis n’est pas là. Le secteur dans lequel c'est le plus évident, c'est le secteur du tourisme et du voyage , a-t-il dit.

Les Canadiens peuvent voyager à l'extérieur, mais les Français, les Anglais, les Allemands, aujourd'hui, ne peuvent toujours pas venir au Canada. [...] On peut aller là-bas, mais eux ne peuvent pas venir ici, même les doubles vaccinés. Une citation de :Christophe Hennebelle, vice-président chez Transat

Selon M. Hennebelle, il s'agit là d'une rue à sens unique qui est extrêmement difficile à gérer pour les compagnies aériennes. Pour que les opérations puissent fonctionner normalement, nous avons besoin de ceux qui partent, et nous avons besoin de ceux qui arrivent , a-t-il laissé tomber.

Même si les Canadiens peuvent effectivement voyager dans certains pays à l'heure actuelle, il est à noter qu'Affaires Mondiales Canada n'en continue pas moins de leur recommander d'éviter tout voyage non essentiel.

Le vice-président des ressources humaines et affaires publiques d'Air Transat, Christophe Hennebelle. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Rappelant à son tour les retombées économiques des dépenses engagées par les touristes, M. Hennebelle a aussi souligné que tout retard dans la réouverture des frontières fera en sorte que les transporteurs d'ici vont continuer d'accumuler des dettes qui devront être remboursées.