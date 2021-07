Les jardins de l’École Louis-de-France vandalisés

Les jardins et autres installations de l’École primaire Louis-de-France, à Trois-Rivières, ont été vandalisés dimanche soir. Des élèves qui se sont présentés sur les lieux le lendemain ont eu le coeur brisé en voyant les dégâts.

Plusieurs plants ont été arrachés ou coupés. Les têtes des arbres de nos finissants ont été coupées , a expliqué la directrice de l'école et instigatrice du projet, Maryse Côté.

Des plants ont été endommagés. Photo : Facebook/École primaire Louis-de-France

Ils ont aussi coupé des boyaux d’arrosage et l'entrée d’eau pour la classe extérieure, ajoute-t-elle. On avait des tuteurs au-dessus de nos jardins et ça a été brisé.

Un boyau d'arrosage a été coupé par le ou les malfaiteurs. Photo : Facebook/École primaire Louis-de-France

C’est extrêmement désolant. [...] On va retrousser nos manches. Une citation de :Maryse Côté, directrice de l’École primaire Louis-de-France

Aucune plainte n’a été faite à la police de Trois-Rivières. La direction n’exclut pas de contacter le service de police. L’École Louis-de-France ne sait pas qui a commis ces gestes.

La serre de l'École primaire Louis-de-France a aussi été vandalisée. Photo : Facebook/École primaire Louis-de-France

Des élèves qui ont participé au projet d’agriculture se sont rendus dans la cour d’école lundi pour prendre part au camp de jour.

J'avais des élèves qui pleuraient tellement ils étaient déçus de voir à quel point tous leurs efforts ont été saccagés en quelques minutes seulement. Une citation de :Maryse Côté, directrice de l’École primaire Louis-de-France

À écouter : Maryse Côté en entrevue à l'émission Toujours le matin

L’école Louis-de-France est reconnue à l’échelle provinciale pour son programme éducatif innovateur L’agroalimentaire s’invite à l’école.

Maryse Côté, qui a mis sur pied ce projet d’agriculture, a d’ailleurs annoncé qu’elle prend sa retraite cette semaine, lors de son entrevue à Toujours le matin.