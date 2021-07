Cedrico réduit à nouveau ses activités par manque de main-d'œuvre

L'entreprise Cedrico se dit forcée de réduire ses activités de 30 à 40 % dans ses usines de Price et Causapscal en raison du manque de main-d'œuvre. L'entreprise spécialisée dans la transformation de bois d'œuvre lance d'ailleurs une importante campagne de recrutement.

La direction de l'entreprise précise que plus de 40 travailleurs sont activement recherchés pour permettre aux usines de reprendre leur rythme normal d'activités.

Or, entre temps, cette situation freine la croissance de l'entreprise.

Même si nous sommes dans une période où la demande en bois d'œuvre explose, nous connaissons une baisse majeure de notre chiffre d'affaires en raison de nos difficultés à recruter , indique le président de Cedrico, Denis Bérubé, dans un communiqué émis mercredi.

Cedrico avait déjà été forcée de réduire ses activités en mai dernier, toujours par manque de personnel.

Malgré la forte demande pour le bois d'œuvre, Cedrico se voit freinée dans son développement en raison de la pénurie de main-d'œuvre (archives). Photo : Radio-Canada / Gaston Beaulieu

L'entreprise lance donc une importante campagne de recrutement sous le thème On embauche « à planche ! ».

Une prime à l'embauche sera notamment offerte aux nouveaux employés, ainsi qu'une prime de référencement pour ceux qui contribueront au recrutement de nouveaux employés.

Des entrevues sans rendez-vous seront aussi accordées lors de journées spéciales d’embauche qui se tiendront le 27 juillet à l'usine de Causapscal et le 29 juillet à celle de Price.

Favoriser l'embauche de travailleurs étrangers

De plus, l'entreprise dit avoir entamé des démarches de recrutement auprès de travailleurs étrangers et avoir formulé des demandes afin d'accélérer les délais de traitement des dossiers et d'allonger la durée des contrats de travail.

Le recrutement de travailleurs étrangers est d'ailleurs considéré comme la solution à privilégier par les élus locaux.

L'une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre qui affectent nos entreprises régionales est l'immigration, mais la lenteur du fédéral nous met constamment des bâtons dans les roues , déplore la députée d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud, par communiqué.

Le député de Matane—Matapédia, Pascal Bérubé, interpelle quant à lui le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et Emploi Québec. Il leur demande de s'ouvrir aux régions et de s'assurer à ce que la liste des professions pouvant bénéficier du traitement prioritaire pour les demandes au programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) reflète la réalité des entreprises comme Cedrico.

Le maire de Causapscal, André Fournier, rappelle que Cedrico est le principal employeur de sa municipalité, ainsi qu'un partenaire économique important. L'entreprise emploie actuellement 220 personnes.